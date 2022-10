Daily Data: Monday, Oct. 24

Published 11:11 am Monday, October 24, 2022

CROSS COUNTY

Little Guys Invitational

At Gobles

Boys Team Scores

Buchanan 29, Our Lady of the Lake 81, Parchment 103, Bangor 120, Gobles 135, Galesburg-Augusta 136, Eau Claire 145, Hartford 163, Brandywine 208

Overall Winner

William Winter, Parchment 17:05

Buchanan Finishers

Britain Philip 18:10, 3. Jack Sherwood 18:33, 4, Jacob Kuntz 18:36, 8. Liam McBeth 18:47, 14. Coy Weinberg 19:13, 27. Dean Wegner 20:43, 43. Jacob Stines 21:39, 63. Devon Simpson, 64. Luke Sherwood 24:01

Brandywine finishers

Robert Hartz 20:12, 46. Jacob Rydwelski 21:47, 62. Elijah Gamble 23:55, 72. Cody Hoskins 25:26, 76. Ethan Ohara 26:41

Girls Team Scores

Our Lady of the Lake 85, Brandywine 91, Buhanan 95, Parchment 110, Quincy 120, Fennville 140, Bangor 160, Hartford 169, Gobles 177, Athens 218

Overall Winner

Charlie Drew, Unattched – 20:40

Brandywine Finishers

Karleigh Byrd 22:54, 14. Aubree Murray 23:24, 19. Sydney Olson 24:15, 30. Madison Ward 25:16, 39. Lexi Troup 26:08, 57. Allison Kline 28:33, 58. Emily Kline 28:34, 69. Hallie Borders 31:59

Buchanan Finishers

Eleanor Young 22:44, 12. Adyson Baker 23:13, 23. Sadie Holloway 24:39, 34. Sydney Greaves 25:33, 40. Carolyn Young 26:08, 42. Caitlyn Morris 26:19

VOLLEYBALL

Lakeland Conference Tournament

At Berrien Springs

Buchanan Match Results

Buchanan d. Berrien Springs 25-14, 25-21

Championship Match

Buchanan d. Dowagiac 25-20, 26-24

Individual Statistics

Kills

Chloe Aalfs 20, Faith Carson 16, Josie West 14

Digs

Laney Kehoe 14, West 12, Riley Capron 8, Aalfs 8

Aces

Sophia Bachman 2, Kehoe 2,

Blocks

Alyssa Carson 2, Faith Carson 1

Assists

Bachman 59

Varsity record: Buchanan 28-5

Dowagiac Match Scores

Dowagiac d. Brandywine 25-14, 25-14

Championship

Buchanan d. Dowagiac 25-20, 26-24

Individual Statics

Kills

Alanah Smith 12, Caleigh Wimberley 9, Abbey Dobberstein 9, T Maggie Weller 5, Tessa Deering 1, Brooklyn Smith 1

Digs

Wimberley 13, Dobberstein 12, Weller 9, Lyla Elrod 9, Emerson Krueger 6, Brooklyn Smith 4, Deering 1

Aces

Wimberley 4, Brooklyn Smith 3

Blocks

Dobberstein 4, Alanah Smith 1, Wimberley 1

Assists

Brooklyn Smith 29

Varsity record: Dowagiac 21-14-4

SOCCER

ST. JOSEPH 4, EDWARDSBURG 1

At St. Joseph

Halftime Score

St. Joseph 2, Edwardsburg 0

First Half

SJ – Johnny Strickler

SJ – Mehdi Ladjel

Second Half

ED – Grayson Hebert (Devyn Aria assist)

SJ – Christian Shannon

SJ – Henrique Czesnat

Shots on Goal

Edwardsburg 3

St. Joseph 8

Saves

Edwardsburg 4 (Caiden Leer)

St. Joseph 2 (Caleb Rellias)

Varsity records: Edwardsburg 16-4, St. Joseph 18-2-2