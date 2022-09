Daily Data: Friday, Sept. 30

TENNIS

BRANDYWINE 7, NILES 1

At Niles

Singles

1. Bode Bosch (BW) d. Elias Babler 6-2, 6-2; 2. Corban Gamble (BW) d. Jack Badman 6-2, 6-4; 3. Xander Curtis (BW) d. Paxton Daniel 6-1, 6-1; 4. Brody Prenkert (BW) d. Abner Lozada 6-0, 6-0

Doubles

1. Wyatt Mitchell- Krueger (N) d, Ethan Adamczyk-Triston Peterson 6-3, 6-2; 2. Matt Veach-Jayden Spitler (BW) d. Rylan Custard-Jackson Podlin 6-4, 6-0; 3. Hunter Suddon-David Ehlert (BW) d. Wiliam Hayes-Sean Wixson 6-4, 7-5; 4. Blake Magyar-Ryder Richard (BW) d. Gavin Mahar-Seth Smith 6-2, 6-1

NILES 7, BUCHANAN 1

At Niles

Singles

1. Masaya Nakano (BU) d. Elias Babler 6-0, 6-1; 2. Jack Badman (N) d. Jaden Robinson 6-2, 6-4; 3. Paxton Daniel (N) d. Parker Overmyer 6-2, 6-1; 4. Abner Lozada (N) d. Devon Simpson 6-1, 6-0

Doubles

1. Wyatt Mitchell-Aiden Krueger (N) d. Carson Shelton-Bodie Bryans 6-2, 6-0; 2. Rylan Custard-Jackson Podlin (N) d. Dean Wagner-Marley Hinds 7-5, 6-0; 3. Hunter Suddon-David Ehlert (N) d. Quinten Ruff-Zack Timmons 6-4, 6-3; 4. Conner Weston-Gavin Mahar (N) d. Chase Mitchell-Akirriah Robinson 6-0, 6-1

SOCCER

EDWARDSBURG 9, NILES 1

Edwardsburg Goals

Grayson Herbert (Dion Sokhadze assist)

Alex Carfi (Mobius Stubblefield assist)

Sokhadze (TJ Gremaux assist)

Sokhadze (Penalty kick)

Herbert (Carfi assist)

Sokhadze (Herbert assist)

Emerick Zelmer (Herbert assist)

Carfi (Annon Billingsley assist)

Carfi (Stubblefield assist)

Varsity record: 12-2-0

DOWAGIAC 0, NILES 0

At Niles

Halftime Score

Dowagiac 0, Niles 0

Shots on Goal

Dowagiac 15

Niles 16

Saves

Dowagiac 16 (Travis Rehborg)

Niles 15 (Antwone Whitelow)

Corner Kicks

Dowagiac 2

Niles 3

Varsity Records: Dowagiac 6-6-2, Niles –7-7-1

JV Score

Niles 1, Dowagiac 0

Niles Goal

Corbin Chism

VOLLEYBALL

EDWARDSBURG 3, PAW PAW 0

Match Score

Edwardsburg d, Paw Paw 25-11, 25-15, 25-14.

Individual Statistics

Drew Glaser 12 kills, 2 blocks and 5 digs, 1 ace; Liz Pederson 8 kills, 3 digs and 1 block; Nisa Shier 5 kills, 1 dig and 1 block; Sarah Pippin 10 kills, 5 digs, 1 ace; Ella Armock 1 kills and 2 blocks; Lexi Schimpa 25 assists, 1 dig and 1 block, 3 aces; Ava Meek 11 digs, 1 ace

Varsity record: Edwardsburg 17-6-6, 4-1 Wolverine

BUCHANAN 3, BERRIEN SPRINGS 0

At Buchanan

Match Score

Buchanan d. Berrien springs 25-7, 25-4, 25-13

Individual Statistics

Kills

Josie West 9, Faith Carson 7, Alyssa Carson 6

Digs

Chloe Aalfs 10. Alyvia Hickok 8

Aces

Aalfs 4, Riley Capron 3

Solo blocks

Faith Carson 5, Alyssa Carson 3

Assisted blocks

Faith Carson 3, Alyssa Carson 2

Assists

Hickok 26

Varsity record: Buchanan 18-3, 3-0 Lakeland

BRANDYWINE 3, DOWAGIAC 1

At Dowagiac

Match Score

Brandywine d. Dowagiac 25-21, 25-27, 25-22, 25-22

Brandywine Statistics

Aces

Hope Typer 3, Kadence Brumitt 2, Clara DePriest 2

Kills

Brumitt 22, Kallie Solloway 4, Tressa Hullinger 3, Julia Babcock 2, DePriest 2

Assists

DePriest 33

Digs

Typer 25, Addy Drotoz 15, Brumitt 14, DePriest 13, Coco Mason 8

Blocks

Hullinger 8, DePriest 4, Babcock 4, Brumitt 3

Dowagiac Statistics

Kills

Caleigh Wimberley 14, Abbey Dobberstein 6, Maggie Weller 12, Alanah Smith 4, Isabelle Deering 2

Aces

Wimberley 3, Brooklyn Smith 3

Assists

Brooklyn Smith 35, Weller 1

Digs

Wimberley 12, Dobberstein 10, Weller 7, Lyla Elrod 7, Kruger 6

Blocks

Alanah Smith 1, Weller 2, Brooklyn Smith 2

Varsity record: Brandywine 13-4-2, 2-1 Lakeland

NILES 3, PLAINWELL 0

At Plainwell

Match Score

Niles d. Plainwell 25-19, 25-18, 25-17

Individual Statistics

Kills

Jillian Bruckner 11, Bree Lake 11, Nyla Hover 8, Kendall Gerdes 8

Aces

Hover 3, Kailyn Miller 1

Assists

Brynn Lake 19, Anna Johnson 16

Digs

Amelia Florkowski 15, Miller 16

Blocks

Bruckner 1

Varsity record: Niles 18-14-6, 4-1 Wolverine

COLLEGE VOLLEYBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 3, LANSING C.C. 0

At Dowagiac

Match Score

Southwestern d. Lansing 25-8, 25-20, 25-18

Individual Statistics

Leading scorers

Bianca Hobson 10 points, Amara Palmer 9 points, 4 aces, Nikki Nate 7 points, 1 ace, Cadence Knight 4 points, Emma Beckman 4 points, Faith Rankin 2 points, Briana Russell 1 point

Kills

Rankin 10, Nate 7, Hobson 5, Shayla Shears 4, Palmer 3, Beckman 1

Blocks

Shears 4, Nate 2, Hobson 2, Beckman 2, Palmer 1, Rankin 1

Digs

Knight 12, Rankin 9, Nate 7, Palmer 5, Liz Stockdale 4, Beckman 3, Hobson 2

Assists

Beckman 20

Records: Lansing 8-10, 3-2 Western Conference; Southwestern 9-6, 3-2 Western Conference