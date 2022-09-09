Daily Data: Friday, Sept. 9

Published 8:16 am Friday, September 9, 2022

By Staff Report

VOLLEYBALL

EDWARDSBURG 3, NILES 1

At Edwardsburg

Match Score

Edwardsburg d. Niles 20-25, 25-23, 25-17, 25-11

 

Individual Statistics

Edwardsburg

Sarah Pippin 18 kills, 2 blocks, 1 ace; Drew Glaser 14 kills, 2 blocks, 14 digs; Nisa Shier 6 kills and 3 blocks; Liz Pederson 4 kills, 7 blocks, 1 ace; Lexi Schimpa 23 assists, 2 aces, 3 blocks, 2 kills; Bailey Miller 3 blocks; Hannah Closson 14 assists; Ava Meek 23 digs; Danni Purlee 9 digs

 

Niles

Kills

Jillian Bruckner 10, Brynn Lake 8, Nyla Hover 7

Ace

Bruckner 2, Amelia Florkowski 3

Assists

Anna Johnson 13, Kaydence Jacobs 7, Brynn Lake 4

Digs

Florkowski 15, Kailyn Miller 14

Blocks

Kendall Gerdes 2, Brynn Lake 2

Varsity records: Niles 10-12-5, 1-1 Wolverine; Edwardsburg 9-3-3, 1-1 Wolverine

 

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