Daily Data: Friday, Sept. 9
Published 8:16 am Friday, September 9, 2022
VOLLEYBALL
EDWARDSBURG 3, NILES 1
At Edwardsburg
Match Score
Edwardsburg d. Niles 20-25, 25-23, 25-17, 25-11
Individual Statistics
Edwardsburg
Sarah Pippin 18 kills, 2 blocks, 1 ace; Drew Glaser 14 kills, 2 blocks, 14 digs; Nisa Shier 6 kills and 3 blocks; Liz Pederson 4 kills, 7 blocks, 1 ace; Lexi Schimpa 23 assists, 2 aces, 3 blocks, 2 kills; Bailey Miller 3 blocks; Hannah Closson 14 assists; Ava Meek 23 digs; Danni Purlee 9 digs
Niles
Kills
Jillian Bruckner 10, Brynn Lake 8, Nyla Hover 7
Ace
Bruckner 2, Amelia Florkowski 3
Assists
Anna Johnson 13, Kaydence Jacobs 7, Brynn Lake 4
Digs
Florkowski 15, Kailyn Miller 14
Blocks
Kendall Gerdes 2, Brynn Lake 2
Varsity records: Niles 10-12-5, 1-1 Wolverine; Edwardsburg 9-3-3, 1-1 Wolverine