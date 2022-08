Michiana Adult Baseball League standings and stastics

NILES — Here are the standings and statistics for the Michiana Adult Baseball League through five weeks.

BASEBALL

Michiana Adult Baseball League

At Thomas Stadium, Niles

Current Standings

South Bend Opossums 4-1

Buchanan Bandits 4-1

Great Lakes Grizzlies 3-1

Niles Knights 3-1

West Michigan Diamond Jaxx 3-1

Lake Michigan Coastal Tide 2-3

Midwest Bombers 2-3

Los Cubs 2-3

Southwest Blue Devils 2-2

Michiana Expos 1-2

West Michigan Marlins 1-4

Michiana Stampede 0-5

Thursday’s Results

Aug. 4

Knights 11, Marlins 0

Friday’s Results

Aug. 5

Expos 8, Cubs 7

Saturday’s Results

Aug. 6

Bandits 9, Expos 5

Sunday’s Results

Aug. 7

Opossums 10, Cubs 3

Coastal Tide 11, Marlin 2

Knights 11, Stampede 0

Blue Devils 5, Bombers 4

Saturday’s Games

Blue Devils vs. Diamond Jaxx, 4 p.m.

Bandits vs. Bombers, 6:30 p.m.

Sunday’s Games

Knights vs. Bombers, 10 a.m.

Opossums vs. Coastal Tide, 12:30 p.m.

Stampede vs. Cubs, 3 p.m.

Marlins vs. Expos, 5:30 p.m.

Statistical Leaders

Hits

Jarrod Laymon, Opossums 10

Kyle Rago, Jaxx 8

Ben Bourney, Grizzlies 7

Dylan LeClear, Grizzlies 7

Devin Ott, Bandits 6

Batting Average

Ben Bournay, Grizzlies .778

Jarrod Laymon, Opossums .667

Kyle Rago, Jaxx .667

Cam Barrier .600

Ben Davis .571

Home Runs

Matt Gray, Opossums 2

Bryson Monsma, Marlins 1

Kevin Dey, Bandits 1

Kage Haeck, Opossums 1

Miles Romans, Expos 1

Runs Batted In

Kage Haeck, Opossums 6

Dalton Riddle, Knights 6

Bryson Monsma, Marlins 6

Keeghan Pelley, Bandits 6

Zac Gray, Opossums 6

On-base + Slugging Percentage

Ben Davis, Expos 1.843

Ben Bournay, Grizzlies 1.689

Cam Barrier, Bombers 1.567

Miles Romans, Expos 1.556

Jarrod Laymon, Opossums 1.351

Quality At-Bats

Felipe Arevalo, Cubs 10

Domitilo Perez, Cubs 10

Nate Kahne, Grizzlies 9

Ben Bournay, Grizzlies 9

Matt Beebe, Coastal Tide 8

Earned Run Average

Nate Kahne, Grizzlies 0.000

Derek Anglero, Knights 0.00

Cam Barrier, Bombers 0.72

Austin Juza, Grizzlies 1.11

Brandon Starkley, Marlins 2.05

Innings Pitched

Cody Quier, Opossums 25.0

Steven Wiser, Cubs 24.0

Gannon Kutemeier, Bandits 22.2

Matt Reidel, Blue Devils 22.0

Brandon Starkey, Marlins 13.2

Walks + Hits/Innings Pitched (Whip)

Derek Anglero, Knights 0.60

Nate Kahne, Grizzlies 0.65

Brandon Starkey, Marlins 1.02

Dan Synder, Knights 1.10

Cam Barrier, Bombers 1.14

First Pitch Strikes

Gabe Silva, Expos 86.7%

Nate Kahne, Grizzlies 80.6%

John Ward, Diamond Jaxx 71.0%

Danilo Regalado, Cubs 70.3%

Jared Schlender, Coastal Tide 70.0%

Strikeouts

Matt Reidel, Blue Devils 30

Cody Quier, Opossums 27

Austin Juza, Grizzlies 20

Brandon Starkey, Marlins 19

Steve Wiser, Cubs 18