2022 Primary Election polling places and absent voter counting boards

Below is a list of local polling places and absent voter counting boards in the Leader Publications readership area

Berrien County

Buchanan City

Precinct 1 – City Hall, 302 N. Redbud Trail Buchanan, MI 49107

Precinct 2 – Redbud City Center, 131 S. Oak St. Buchanan, MI 49107

AVCB – City Hall, 302 N. Redbud Trail Buchanan, MI 49107

Niles City

Precinct 1, 2 – YMCA, 905 N. Front Street Niles, MI 49120

Precinct 3 – Niles Fire Station, 1345 E. Main St. Niles, MI 49120

Precinct 4 – FOP Lodge 95, 531 N. State St. Niles, MI 49120

AVCB – City Hall, 333 N. Second St. Niles, MI 49120

Berrien Township

Precincts 1,2,AVCB – Township Hall, 8916 M-140 Berrien Ctr., MI 49102

Bertrand Township

Precinct 1 – Township Hall, 3835 Buffalo Rd. Buchanan MI 49107

AVCB – Bertrand Twp Community Building, 3820 Buffalo Rd, Buchanan, MI 49107

Buchanan Township

Precinct 1 – Township Hall, 15235 N. Main Street, Buchanan, MI 49107

AVCB – Fire Station Training Room, 15301 Main Street Buchanan, MI 49107

Niles Charter Township

Precinct 1 – Fairland Church, 1811 River Bluff Rd. Niles, MI 49120

Precinct 2 – Police Complex, 1600 Silverbrook Niles, MI 49120

Precinct 3 – Township DPW 322 Bell Rd. Niles, MI 49120

Precinct 4 – Comm. Evangelical Free Church, 120 E. Bertrand Niles, MI 49120

Precinct 5 – Bend of the River Conservation Club, 900 Mayflower Buchanan, MI 49107

AVCB – Niles Charter Township Meeting Room, 320 Bell Road Niles, MI 49120

Cass County

Calvin Township

Precinct – William J Robinson Community Building, 18727 Mt. Zion St., Cassopolis, MI 49031

Howard Township

Precinct – Howard Township Business Office, 1345 Barron Lake Rd., Niles, MI

Precincts 2, 3 – Howard Township Fire Department, Corner of M60 and Barron Lake Rd, Niles, MI

Jefferson Township

Precinct – Jefferson Township Hal,l 24725 Jefferson Center St., Cassopolis, MI 49031

LaGrange Township

Precinct – LaGrange Township Hall, 58253 M62 Cassopolis, MI 49031

Mason Township

Precinct – Mason Township Hall17049 US 12 Edwardsburg, MI 49112

Milton Township

Precinct – Milton Township Hall, 32097 Bertrand St., Niles, MI 49120

Ontwa Township

Precincts 1, 2 – Ontwa Township Hall, 26225 US12 Edwardsburg, MI 49112

Penn Township

Precinct – Penn Township Hall, 60717 S. Main St., Vandalia, MI

Pokagon Township

Precinct – Pokagon Township Hall, 30683 Peavine St., Dowagiac, MI

Silver Creek Township

Precinct – Silver Creek Township Hall, 32764 Dixon St., Dowagiac, MI

Volinia Township

Precinct – Volinia Township Hall, 53234 Goodenough Rd., Marcellus, MI

Wayne Township

Precinct – Wayne Township Hall 53950 Glenwood Rd. Dowagiac, MI