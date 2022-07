2022 Primary Election candidate list

Below is a list of relevant races in the Leader Publications coverage area:

State

Governor

Democrat Gretchen Whitmer, Lansing

Republican Donna Brandenburg, Byron Center

Republican Michael Brown, Stevensville

Republican James Craig, Detroit

Republican Tudor M. Dixon, Lansing

Republican Perry Johnson, Bloomfield Hills

Republican Ryan Kelly, Allendale

Republican Michael Jay Markey Jr., Grand Haven

Republican Ralph Rebrandt, Farmington Hills

Republican Kevin Rinke, Bloomfield Hills

Republican Garrett Saldano, Mattawan

Congressional

Congress Representative

District 5

Democrat Bart Goldberg, New Buffalo

Republican Elizabeth Ferszt, Jackson

Republican Sherry O’Donnell, Stevensville

Republican Tim Walberg, Jackson

Legislative

State Senator

District 17

Scott Rex Starr, Coldwater

Kim LaSata, Niles

Jonathan Lindsey, Bronson

State Representative

District 37

Democrat Naomi Ludman, Dowagiac

Republican JD Haughey, Three Oaks

Republican Brad Paquette, Niles

Berrien County

County Commissioner

District 8

Democrat Brett Joseph Muchow, Buchanan

Republican Terri Sue Freehling, of Baroda

District 10

Republican Richard McKinley Elliott, Buchanan

District 11

Jim Curran, of Niles

District 12

Republican Michael John Majerek, Niles

Republican Charlton Duane McCully, Niles

Bertrand Township

Township Treasurer

Republican Judith Jones McDonald, Niles

Republican Polly Louise White, Niles

Buchanan Charter Township

Township Clerk

Republican Wendi L. Heyliger, Buchanan

Township Trustee

Republican Adam Phillip Byrdak, Buchanan

Republican Gerald Brent Dii Pietro, Buchanan

Republican Thomas Gordon, Buchanan

Cass County

County Commissioner

District 1

Republican Ryan Laylin, Dowagiac

Democrat Jean E. Rowe, Dowagiac

District 2

Republican James Lawrence, Dowagiac

Steve Mammel, Dowagiac

District 3

Republican Joyce Sheteron-Locke, Cassopolis

Democrat Ann M. Webb, Marcellus

District 4

Republican Jeremiah Justin Jones, Dowagiac

District 5

Republican Mary Howie, Edwardsburg

Republican Michael Laylin, Cassopolis

Democrat Merry Clark, Cassopolis

District 6

Republican Samuel Barrera, Niles

Republican Betsy Carls, Niles

Democrat Tony Catanzarite, Edwardsburg

DIstrict 7

Republican Roseann Marchetti, Edwardsburg

District 8

Republican Dwight “Skip” Dyes, Cassopolis

Republican R.J. Lee, Edwardsburg

Democrat Kim Jay, Vandalia

Jefferson Township

Treasurer

Republican Debra Glaze, Cassopolis

Republican Karla Mendenhall, Edwardsburg

LaGrange Township

Township Clerk

Republican Tasha E. McCoy, Cassopolis

Silver Creek Township

Township Supervisor

Republican Mick Braman, Dowagiac

Township Trustee

Republican Charles Gleen Feirick, Dowagiac