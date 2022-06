DUHS second semester honor roll

DOWAGIAC — Dowagiac Union High School recently released its honor roll for its second semester. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

12th Grade

HIGH HONORS

Allen, Emma

Allen, Ryan

Beck, Erin

Beltran, Lizbeth

Blanco, Reynaldo

Bonczynski, Emmaline

Brooks, Julian

Busby, Camryn

Davis, Megan

Goins, Khloie

Hannapel, Ethan

Hill, Makayla

Holz, Malina

Keller, Mason

Lee, Arneal

McCrorey, Emma

Olson, Jackson

Ruff, Calley

Saylor, Halie

Scholten, Mya

Shields, Jada

Stack, Riley

Sullivan, Keyan

Sullivan, Killian

Wallace, Logan

Wimberley, Riley

Wimberley, Taylor

Winchester, Lance

Yakim, Caitlyn

HONORS

Allen, Sarah

Carpenter, Sierra

Dominguez, Jaquelyn

DuSoe, Madison

Green, Elizabeth

Lee, Kenya

Maggert, Ruby

Marquez, Cavina

Martinez, Alejandro

Moreno, Elizabeth

Mott, Riley

Nearpass, Gavin

Okonski, Gabrielle

Payne, Madeline

Personette, Dale

Roberts, Cody

Sandoval, Nellie

Singer, Caila

Stattler, Devin

11th Grade

HIGH HONORS

Brooks, Kaylee*

Deering, Isabelle*

Guernsey, Abraham*

Stanger, Olivia*

Wegner, Cora*

HONORS

Bowker, Scott

Davis, Tatyanna

Hernandez, Brallen

Ironside, Anna

Jones, Amelia

Lock, Josie

Razo, Jose

Siekman, Abbigail

Smith, Ashton

White, Isaiah

Wilson, Ella

Worley, Madison

10th Grade

HIGH HONORS

Dobberstein, Abbey*

Burks, Michael

Burns, Elizabeth

Busby, Aubrey

Gasca, Alexandra

Gilliam, Talan

Green, Faith

Griggs, Natasha

Hill, Isiah

Horton-Epps, Ty’lisia

Howard, Jamie

Jones, Hayley

Kelly, Hazel

Pierce, Thomas

Pressley, Jenna

Rehborg, Travis

Saylor, Anslie

Sheffer, Blake

Smith, Brooklyn

Spagnoli, Dane

Spagnoli, Luke

Weller, Maggie

HONORS

Ausra, Alivia

Bryant, Andrew

Dorman, Cayden

Hemenway, Chlorissa

Hernandez, Ximena

Lane, Tayla

Meza, Jorge

Scott, Abbigail

Solomon, Skylar

Stelmasiak, Maxwell

Vandenburg, Jayden

Weatherspoon, Jayla

9th Grade

HIGH HONORS

Amundsen, Avery*

Guernsey, Rebecca*

Hemminger, Neveah*

Kruger, Emerson*

Mott, Brenna*

Parker, Colin*

Spagnoli, Carlee*

Stanger, Emma*

Bakeman, Amelia

Balsbaugh, Lauren

Bale, Elizabeth

Best, Makayla

Bonczynski, Aaron

Bontrager, Emma

Bressler, Mason

Brito, Guadalupe

Carrillo, Javier

Cross, Deonna

Dash, Jonathan

Gadde, Olivia

Gray, Lilyana

Green, Emma

Groth, Hayden

Guzman-Bello, Kimberly

Hernandez, Angel

Hernandez, Lluvia

Klug, Malayna

Kroepel, Zachary

Lewis, Alexis

Ottinger, Markus

Preston, Alainna

Ruiz, Aleera

Saylor, Owen

Smith, Kaleb

HONORS