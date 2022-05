Daily Data: Thursday, May 19

BOYS GOLF

Wolverine Conference Tournament

At Stonehedge North Golf Course

Medalist

Josiah McClelland, Vicksburg – 77

Team standings

Vicksburg 346; 2. Plainwell 358; 3. Allegan 361; 4. Otsego 367; 5. Sturgis 373; 6. Paw Paw 375; 7. Niles 376; 8. Edwardsburg 377; 9. Three Rivers 378; 10. Dowagiac 392

Niles Results

Evan Bruckner 79, Aiden Krueger 94, George Pullen 101, Dakota Schneider 102, Kade Delinski 102, Conner Weston 125

Edwardsburg Results

Andrew Kurowski 88, Ethan Emenaker 88, Mason Crist 98, Landon Putz 103, Will Moore 105, Jake Emenaker 106

Dowagiac Results

Abraham Guernsey 91, Dane Spagnoli 97, Travis Rehborg 101, Luke Spagnoli 103, Kaden Sandora 113

GIRLS SOFTBALL

BUCHANAN 14-14, CENTREVILLE 1-4

At Buchanan

First Game

Centreville 000 10 – 1 2 3

Buchanan (13)01 0x – 14 14 1

Faith Edwards (L), Hannah Lennard (1); Hailee Kara (W)

2B: Christin Cooper (B), Hailee Kara (B), Camille Lozmack (B)

3B: Alea Fisher (B)

HR: Faith Edwards (C), Hailee Kara (B), Hannah Tompkins (B)

Highlights: Camille Lozmack, Alea Fisher, Hailee Kara, Hannah Tompkins and Christin Cooper each had two hits for Buchanan. Fisher drove in three runs.

Second Game

Centreville 010 030 – 4 2 5

Buchanan 104 441 – 14 15 2

Hannah Lennard (L), LilyAnn Lutz (4), Faith Edwards (6); Camille Lozmack (W)

2B: Hannah Herman (B), Hailee Kara (B) 2

HR: Hannah Herman (B), Camille Lozmack (B), Sage Pruett (B), Alea Fisher (B), Kamryn Troyer (C)

Highlights: Camille Lozmack had three hits and Hannah Herman, Alea Fisher, Hailee Kara, Sage Pruett and Hannah Tompkins two each. Fisher drove in five runs and Pruett three.

Varsity record: Buchanan 27-6

GIRLS SOCCER

BUCHANAN 8, BRANDYWINE 0

At Buchanan

Buchanan goals

Evyn Pruett 3, Julian McKean 3, Jenna French 1, Madi Mix 1

Buchanan assists

Jenna French 2, Julian McKean 1

Shots on goal

Brandywine 8

Buchanan 30

Varsity record: Buchanan 10-5

EDWARDSBURG 7, STURGIS 0

At Sturgis

Edwardsburg goals

Samantha Stewart 2, Mail Szalai 2, Lili Szalai 1, Vivian Tomas 1, Madison Ahern 1

Edwardsburg assists

Samantha Stewart 2, Mail Szalai 2

Varsity record: Edwardsburg 7-4-2, 4-3-2 Wolverine Conference