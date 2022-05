Daily Data: Friday May 13

GIRLS TENNIS

BCS Conference Tournament

At Berrien Springs

Dual Meet Standings

Brandywine 5-0; 2. Buchanan 4-1; 3. South Haven 2-2-1; 4. LMC/Bridgman 2-3; 5. Berrien Springs 0-3-2; 6. New Buffalo 0-4-1

Conference Meet Standings

Berrien Springs 47; 2. Buchanan 41; 3. South Haven 24; 4. Bridgman/LMC 22; 5. Berrien Springs 20; 6. New Buffalo 14

Championship matches

Singles

Olivia Paturalski (BU) d. Jessica Williamson (BW) 2-6, 5-4, injury default; 2. Hannah Earles (BW) d. Annabelle Adams (BU) 6-2, 6-0; 3. Mari Allen (BW) Riley Capron (BU) 7-5, 6-3; 4. Cortney Bates (BW) d. Ruya Antisdel (BU) 6-1, 6-4

Doubles

Abbie Hubbard-Emma Hinsey (BW) d Grace Bachman-Paige Spitz (BU) 6-1, 6-1; 2. Tressa Hullinger-Hope Typer (BW) d. Norah Kutemeier-Taegan Manigold-Summers (BU) 6-3, 6-0; 3. Chloe Sidenbender-Dani Holden (BW) d. Kayla Baich-Kaitlin Ferrell (BU) 6-3, 6-1; ;4. Abagail Solloway-Isabelle Sosnoski (BW) d. Mehkenna Olinghouse-Isabella Bryans (BU) 6-2, 6-2

BOYS GOLF

EDWARDSBURG 187, PAW PAW 210

At Four Lakes Country Club

Medalist

Harrison Smith, Edwardsburg – 45

Additional Edwardsburg Results

Andrew Kurowski 47, Landon Putz 47, Ethan Emenaker 48, Jake Emenaker 48, Will Moore 54

NILES 181, DOWAGIAC 201

At Hampshire Country Club

Medalist

Aiden Krueger, Niles – 42

Additional Niles Results

George Pullen 44, Evan Bruckner 46, Kade Delinski 49, Dakota Schneider 52, Conner Weston 62

Dowagiac Results

Abraham Guernsey 44, Travis Rehborg 50, Kaden Sandora 52, Dane Spagnoli 55, Luke Spagnoli 60, Ben Pinkowski 66

SOFTBALL

BUCHANAN 7-7, KALAMAZOO CHRISTIAN 2-6

At Buchanan

First Game

K. Christian 020 000 0 – 2 4 2

Buchanan 011 410 x – 7 7 1

Aubrey Herder (L); Hailee Kara (W)

2B: Sage Pruett (B), Horvath Caitlyn (B)

HR: Reagan Broekhuizen (K), Hannah Herman (B)

Highlights: Hannah Herman had two hits and three RBIs and Hannah Tompkins had two hits for Buchanan. Hailee Kara struck out six.

Second Game

K. Christian 020 020 2 – 6 12 5

Buchanan 510 000 1 – 7 10 1

Carien Ybema (L), Kenadie Daggett (7); Camille Lozmack (W)

2B: Faith Kline (K), Alea Fisher (B), Hannah Herman (B)

3B: Aubrey Herder (K)

HR: Reagan Broekhuizen (K), Hailee Kara (B), Camille Lozmack (B), Sage Pruett (B)

Highlights: Camille Lozmack had three hits and Cameron Carlson two for Buchanan. Hailee Kara’s home run in the bottom of the seventh broke a 6-6 tie.

Varsity record: Buchanan 23-3

BRANDYWINE 13-10, PARCHMENET 4-11

At Niles

First Game

Parchment 100 210 0 – 4 6 2

Brandywine 003 910 x – 13 18 2

Haley Scott (W); Dreiera (L)

2B: McKinney (P), Thomas (P), Paige Krishner (BW), Kandence Brumitt (BW), Scott (BW)

3B: Ireland Prenkert (BW)

Second Game

Parchment 004 034 – 11 12 4

Brandywine 011 224 – 10 14 1

McKinney (W); Kadence Brumitt (L)

2B: Brumitt (BW), Haley Scott (BW), Adelyn Drotoz (BW)

HR: McKinney (P), Dreiera (P)

Varsity record: Brandywine 8-6-1

BASEBALL

EDWARDSBURG 6-11, BERRIEN SPRINGS 3-6

At Berrien Springs

First Game

Edwardsburg 101 001 3 – 6 7 4

Berrien Springs 002 000 1 – 3 6 3

Caleb Layman (W), Zac Zache (7); Perkins (L), Tyler Ewalt (7)

HR: Landon Mikel (E)

Highlights: Landon Mikel had two hits and three RBIs and Patrick Szlanfucht also had two hits for Edwardsburg.

Second Game

Edwardsburg 341 30 – 11 13 0

Berrien Springs 001 50 – 6 3 1

Tyler Leake (W), Patrick Szlanfucht (4), Landon Mikel (5); Cooper Christner (L), Taylor (4), Jacob Haygood (5)

2B: Landon Mikel (E), Connor Ostrander (E), Patrick Szlanfucht (E) 2

3B: Andrew Colvin (E)

Highlights: Logan McColley had three hits and Patrick Szlanfucht, Connor Ostrander, Andrew Colvin and Brody Schmipa two apiece for Edwardsburg.

Varsity record: Edwardsburg 14-2

BUCHANAN 7, MISHAWAKA 6

At Buchanan

Mishawaka 200 121 00 – 6 11 3

Buchanan 200 102 11 – 7 9 2

Maddux Yohe, Garrett Ginter (L, 6); Macoy West, Thomas VanOverberghe (6), Hunter Carrington (W, 7)

2B: Kaden Rose (M) 2, Isaac Valdez (M), Macoy West (B)

Highlights: Macoy West, Connor Legault and Nick Finn had two hits apiece. Drew Glavin’s sacrifice fly in the sixth tied the game and Connor Legault’s RBI-single in the seventh won it.

Varsity record: Buchanan 14-2