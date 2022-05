SMC Class of 2022 graduates 347

DOWAGIAC — Southwestern Michigan College graduated 347 students in the Class of 2022 at its 55th Commencement Saturday, April 30.

AnnaLynn Waterman of Niles, Kayla Farrow of Coloma, Erin Gould of Granger, Reagan Hartman of Union, Kaitlyn Kalling of Niles and Brittany Phillips of Bridgman graduated with 4.0 grade-point averages, or all A’s.

Ninety-seven students graduated with honors.

Below is a list of local SMC graduates:

Buchanan

Jacob Aalfs

Cole Poznanski

Melanie Schmidt

Timothy Witherow

Cassopolis

Hailey Christopher

Kaleb Collins

Shelby Compton

Rebecca Dillingham

Alison Henry

Alexis Jackson

Dylan Kuhnle

Jonathan Leach

Cacy May

Khantharee Ratsamy

Otto Reick

Joseph Reiff

Ian Rix

Chase Scheunemann-Thomas

Kailen Sopraseuth

Makenna Stezowski

Megan Tucker

Addison Ward

Aidan Ward

Sydney Weaver

Dowagiac

Heather Adams

Ronni Beebe

Lizbeth Beltran

Daniel Benedict

Kirsten Bugy

Alicea Cole

Alexandria Conner

Matthew Curtis

Lyudmila Dickson-French

Kent Emerson

Emalee Foote

Sydney Franks

Tyler Grant

Amelia Grote

Brady Haas

McKenzie Hassle

Abby Ickes

John Jurgenson

Cynthia Leason

Peytin Lee

Leticia Marquez

Olivia McLaughlin

Jose Medina

Daana Mireles-Veloz

Chalee Miston-Pye

Karter New

Jaleana Payne

Eddy Perez

William Phillips

Bianca Pickens

Kimberly Proffitt

Jessica Reeves

Tonya Roberts

Jesus Rosales

Alec Saylor

Sierra Smith

Xander Steward

Lynsie Stolpe

Thomas Swanson

Edwardsburg

Brayden Burgess

Paris Carfi

Cody Closson

Alexandria Conner

Ryan Downer

Christopher Fowler

Heath Freed

Salina Gary

Dillon Hursh

Allison Ianello

Faith Jones

Taylor Kendall

Aimee Lambert

Dylan Livingston

Jaylynn Luster

Brianna McCreery

Ella Merrill

Hannah Philpot

Hunter Rieck

Jayme Rowe

Chase Stanton

Gage Strawderman

Delani Stull

Niles

Isabella Bair

Connor Baker

Melanie Becker

Annelise Bedell

Shelby Bennett

Collin Bohn

Daniel Brennan

Robert Buckland

Skyelar Burlingham

Lindsay Byers

Shawn Calhoun

Tamisha Carroll

Stephanie Chrisman

Victoria Compeau

Maigon Conrad

Carrie Couch

Justin Crawford

Brianna Curtis

Brittany Dickson

Jennifer Dickson

Silvaster D’silva

John Gerschoffer

Maria Gutierrez

Erin Hanlin

Hunter Heath

Alexander Hoadley

Austin Huffman

Shelby Ison

Isabella Jackson

Kyna Johnson

Jessica Jorgensen

Jamie Juhasz

Kaitlyn Kalling

Thierry Kenko

Gaige Kennedy

Ashley King

Deloris King

Pauline Knilans

Joshua Lee

Brenna Lewis

Rachel Limberopoulos

Elena Loucks

Elise Loucks

Enoch Loucks

Crista Loveing

Ashlee Low

Shawna Marina

Alencio McClendon

Allie McIntee

Madelynn Moore

Morgan Morrow

Ashley Napper

Grace Orpurt

Austin Peacock

Joseph Pickrell

Matthew Probst

Lauren Rakowski

Barbara Reese

Alyssa Roberts

Emily Roberts

Samantha Roberts

Michael Robles

Jamie Sallek

Christina Sarrels

Michelle Schwarz

Justa Scott

Austin Shafer

Anmol Singh

Shaun Sowers

Sydney Stephenson

Rebecca Tabor

Diamond Tyson

William Walters

Anna-Lynn Waterman

Kris Webster

Dwane West

Kara West

Shelby Whitaker

Rebecca Woods

Vandalia

Varinh Bounthavy

Julian Gordon

Kaitlyn Owen

Kindall Rief

Dainette Ward