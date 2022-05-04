Daily Data: Wednesday, May 4
Published 11:19 am Wednesday, May 4, 2022
TRACK
At Sturgis
BOYS
EDWARDSBURG 75, ALLEGAN 53
STURGIS 78.5, NILES 49.5
OTSEGO 95, NILES 33
STURGIS 65, EDWARDSBURG 63
OTSEGO 90.5, EDWARDSBURG 37.5
EDWARDSBURG 74, NILES 54
STURGIS 71, ALLEGAN 57
OTSEGO 92.5, ALLEGAN 35.5
ALLEGAN 79, NILES 49
OTSEGO 84, STURGIS 44
Shot Put: 1. Zachary Spence (O) 42-5; 2. Donovan Meyers (E) 38-0; 3. Oscar Morris (E) 37-11; 4. Jacob Walker (E) 37-1; 8. Brady Greenman (N) 33-3.50.
Discus: 1. Zachary Spence (O) 129-6; 2. Larson Fessenden (E) 125-6; 5. Donovan Meyers (E) 113-9; 6. NateSamson (E) 107-3; 7. Jacob Walker (E) 103-11.
High Jump: 1. Jacob Pegura (E) 5-6; 4. Aydon Goorhouse (E) 5-3; 6. (tie) Zeke Pegura (E), Samuel Rehm (S), Jacob Eichler (O) 5-3; 9. (tie) Alex Raseman (L), Grady Miller (S), Mason Young (N) 5-0.
Long Jump: 1. Jamiel Brown (S) 19-6; 2. Kimoni McClean (N) 19-0; 8. Hunter Suddon (N) 17-0; 9. Tre Willard (E) 16-1.50.
100: 1. Jacob Zartman (O) 11.77; 2. Julian Means-Flewellen (N) 11.98; 3. Antwone Whitelow (N) 12.08; 5. Braiden Domer (E) 12.24; 6. Kimoni McClean (N) 12.27; 7. Kya Bryant (E) 12.49.
200: 1. Josiah Flora (A) 24.15; 4. Julian Means-Flewellen (N) 25.06; 5. Antwone Whitelow (N) 25.39; 8. Kya Bryant (E) 25.94; 9. Trace Milliken (E) 26.16; 10. Chris Snatiago-Heflin (N) 26.19.
400: 1. Tristin Canales (O) 53.30; 4. Dylan Leep (E) 55.88; 5. Mason Young (N) 57.11; 8. Noah Shepard (E) 58.31.
800: 1. Chase Brown (O) 2:04.42; 6. Kaleb Brown (E) 2:15.16; 9. Ashton Burrous (N) 2:22.47; 10. William Leman (E) 2:23.06.
1,600: 1. Chaes Brown (O) 4:36.91; 6. Dane Bailey (E) 5:11.76; 7. Aiden Kruger (N) 5:17.01; 9. Ashton Burrous (N) 5:26.32.
3,200: 1. Pierce Bentley (O) 10:38.99; 4. Dane Bailey (E) 11:17.80; 7. Aiden Kruger (N) 11:41.97; 8. Jon Lieth (E) 12:03.22; 10. Maguire Johnson (E) 12:26.06.
110 Hurdles: 1. Jacob Pegura (E) 16.05; 3. Aydan McCarey (N) 17.04.
300 Hurdles: 1. Jacob Zartman (O) 42.33; 2. Jacob Pegura (E) 42.99; 6. Kimoni McClean (N) 48.72; 8. Aydan McCarey (N) 49.26; 9. Matthew Anders (E) 49.81.
400 Relay: 1. Sturgis (Rasean O’Tey, Jamiel Brown, Thaison Washington, Brenden Myers) 45.08; 2. Niles (Chris Santiago-Heflin, Julian Means-Flewellen, Peyton Gordon, Kimoni McClean) 47.10; 3. Edwardsburg (Mikey Manor, Kya Bryant, Grady Ostrander, Trace Milliken) 48.09.
800 Relay: 1. Sturgis (Rasean O’Tey, Brock Fergison, Thaison Washington, Brenden Myers) 1:32.96; 3. Niles (Julian Means-Flewellen, Antwone Whitelow, Aydan McCarey, Chris Santiago-Heflin) 1:38.32; 5, Edwardsburg (Mikey Manor, Grady Ostrander, Jacob Purlee, Brock Leniski) 1:44.69.
1,600 Relay: 1. Otsego (Mason Kolhoff, Seth Barck, Gabe Cavazos, Jacob Zartman) 3:39.18; 4. Edwardsburg (Kaleb Brown, William Leman, Noah Shepard, Dylan Leep) 3:55.22; 5. Niles (Mason Young, Braden Bennet, Brody Beckman, Hunter Suddon) 4:19.59.
3,200 Relay: 1. Otsego (Mason Kolhoff, Pierce Bentley, Tristin Canales, Chase Brown) 8:49.33; 2. Edwardsburg (Andrew Backus, William Leman, Dane Bailey, Kaleb Brown) 9:19.82; 4. Niles (Daniel Becraft, Nathan Becraft, Nathan Ritter, Timothy Wickler) 14:09.62.
GIRLS
NILES 87, ALLEGAN 35
OTSEGO 111, ALLEGAN 17
STURGIS 81, ALLEGAN 40
EDWARDSBURG 80.5, NILES 46.5
OTSEGO 95, EDWARDSBURG 33
STURGIS 71, EDWARDSBURG 57
OTSEGO 104, NILES 24
EDWARDSBURG 85, ALLEGAN 33
OTSEGO 89, STURGIS 39
STURGIS 75, NILES 53
Shot Put: 1. Madison Drouin (O) 34-8.50; 3. Maiya Warren (N) 30-10; 4. Elle Ruiz-Grant (N) 30-.50; 5. Macey Laubach (E) 28-7.
Discus: 1. Elle Ruiz-Grant (N) 105-6; 7. Macey Laubach (E) 76-3.
High Jump: 1. Korin Whitcomb (S) 5-0; 2. Marika Ruppart (N) 4-6; 6. (tie) Amelia Colvin (E) and Maddie Antkoviak (A) 4-3; 10. (tie) Olivia Bibb (S), Zyon Brazo (N), Lauren Penteris (E) 4-0.
Long Jump: 1. Jada Bolhuis (O) 15-0; 3. Marika Ruppart (N) 14-.50; 7. Elly Matlock (N) 13-2.50.
100: 1. Jada Bolhuis (O) 13.72; 2. Danni Purlee (E) 14.11; 3. Emmalee Hayden (E) 14.15; 5. Abby Hess (E) 14.27; 7. Ainsley Martin (N) 14.56.
200: 1. Jada Bolhuis (O) 27.50; 2. Jessica Ferguson (E) 28.81; 5. Danni Purlee (E) 29.87; 9. Abby Hess (E) 30.23.
400: 1. Jessica Ferguson (E) 1:03.51; 6. Macy Andress (E) 1:09.07; 8. Kaylee Barnes (E) 1:10.79.
800: 1. Claudia Stachura (O) 2:34.67; 4. Claire Ritchey (E) 2:40.55; 5. Carlee Brown (E) 2:49.59; 8. Kierstyn Thompson (N) 2:54.51; 10. Aubrey Jackson (N) 3:05.30.
1,600: 1. Logan Brazee (O) 5:36.35; 3. Charlie Drew (E) 6:03.84; 5. Kierstyn Thompson (N) 6:21.80; 7. Aubrey Jackson (N) 6:24.92; 10. Cassie Shortman (N) 6:47.10.
3,200: 1. Megan Germain (O) 11:51.24; 3. Charlie Drew (E) 13:35.95; 4. Kierstyn Thompson (N) 13:46.55; 6. Aubrey Jackson (N) 14:17.02.
100 Hurdles: 1. Korin Whitcomb (S) 16.85; 2. Izabel Hoskin (N) 19.31; 7. Lauren Penteris (E) 20.90; 8. Brenna Farmer (E) 21.58; 10. Katelynn Solarek (E) 23.54.
300 Hurdles: 1. Korin Whitcomb (S) 49.94; 4. Izabel Hoskin (N) 54.71; 7. Brenna Farmer (E) 59.61; 8. Stella Hover (N) 59.78; 9. Katelynn Solarek (E) 1:05.05.
400 Relay: 1. Sturgis (Yuridiana Villafuerte, Tenley Banaszak, Hannah Garbine, Keyanna O’Tey) 53.96; 2. Edwardsburg (Emmalee Hayden, Danni Purlee, Amelia Colvin, Abby Hess) 55.05; 4. Niles (JaniyaCarter, Ainsley Martin, Kylie Conn, Izabel Hoskin) 57.40.
800 Relay: 1. Sturgis (Yuridiana Villafuerte, Kimberly Duran, Riley Eicher, Keyanna O’Tey) 1:53.17; 2. Edwardsburg (Emmalee Hayden, Amelia Colvin, Allysa Bennett, Abby Hess) 1:56.74; 4. Niles (Izabel Hoskin, Kylie Conn, Elaine Murphy, Stella Hover) 2:04.13.
1,600 Relay: 1. Sturgis (Korin Whitcomb, Kimberly Duran, Kylie Brooks, Riley Eicher) 4:31.31; 2. Edwardsburg (Claire Ritchey, Kaylee Barnes, Macy Andress, Jessica Ferguson) 4:33.20; 4. Niles (Ansley McIntosh, Cassie Shortman, Grace Wickler, Kylie Hinkle) 5:25.05.
3,200 Relay: 1. Otsego (Logan Brazee, Emma Conniff, Taylor Mitchell, Megan Germain) 10:36.35; 2. Edwardsburg (Claire Ritchey, Charlie Drew, Carlee Brown, Jessica Ferguson) 10:52.45; 3. Niles (Grace Wickler, Cassie Shortman, Kierstyn Thompson, Aubrey Jackson) 14:32.30.
TRACK
At Plainwell
BOYS
PAW PAW 79, DOWAGIAC 35
VICKSBURG 75, PLAINWELL 62
PLAINWELL 91.5, THREE RIVERS 45.5
VICKSBURG 101, PAW PAW 36
THREE RIVERS 69, PAW PAW 67
VICKSBURG 118, DOWAGIAC 18
THREE RIVERS 98, DOWAGIA 39
PLAINWELL 108, DOWAGIAC 28
VICKSBURG 104.5, THREE RIVERS 32.5
High Jump: 1. Zachary Miller (PL) 5-6; 2. (tie) Johnnie Cole (D), Ivan Emde (PL) and Grant Balazs (V) 5-3.
Shot Put: 1. Michael Griffey (PL) 43-10; 5. Max Stelmasiak (D) 36-3.
Discus: 1. Michael Griffey (PL) 133-10.25; 5. Max Stelmasiak (D) 101-6.
Long Jump: 1. Connor Waggoner (TR) 18-2.50.
Pole Vault: 1. Zachary Miller (PL) 12-6.
100: 1. Alexander VanSweden (V) 11.66; 7. Elijah Clark (D) 12.02; 10. Avery Amundsen (D) 12.15.
200: 1. R.J. Vallier (V) 23.69; 5. Elijah Clark (D) 24.41.
400: 1. Cole Peters (PL) 55.05; 6. Josh Winchester-Jones (D) 58.73.
800: 1. Kyler Dean (V) 2:06.05; 6. Owen Saylor (D) 2:19.10.
1,600: 1. Kyler Dean (V) 4:37.85; 6. Owen Saylor (D) 5:05.49.
3,200: 1. Will Vanderbor (PP) 10:21.07.
110 Hurdles: 1. Manuel Sueiras (V) 17.00.
300 Hurdles: 1. Aaron West (PP) 43.14.
400 Relay: 1. Vicksburg (Bryce Smith, Xavier Wadley, Alexander VanSweden, J.P. Culver) 47.37; 2. Dowagiac (Avery Amundsen, Justin Bannow, Isiah Hill, Elijah Clark) 47.86.
800 Relay: 1. Vicksburg (Xavier Wadley, Alexander VanSweden, R.J.Vallier, J.P. Culver) 1:37.62; 5. Dowagiac (Avery Amundsen, Isiah Hill, Johnnie Cole, Elijah Clark) 1:42.60.
1,600 Relay: 1. Vicksburg (Kyler Dean, Kenny Youngs, R.J. Vallier, Brendan Hoffman) 3:45.66; 4. Dowagiac (Noah Green, Josh Winchester-Jones, Owen Saylor, Isaac Saavedra) 4:02.37.
3,200 Relay: 1. Plainwell (Eli Veen, Thai Nguyen, Edwin Morales, Isaac Veen) 9:04.84; 4. Dowagiac (Owen Saylor, Noah Green, Allex Hernandez, Isaac Saavedra) 9:42.41.
GIRLS RESULTS
PLAINWELL 124, DOWAGIAC 13
THREE RIVERS 11, DOWAGIAC 25
VICKSBURG 115, DOWAGIAC 18
PLAINWELL 109.5, PAW PAW 27.5
THREE RIVERS 81, PAW PAW 55
VIKSBURG 92, PAW PAW 44
PLAINWELL 94.5, THREE RIVERS 42.5
PAW PAW 101, DOWAGIAC 21
VICKSBURG 80, THREE RIVERS 56
VICKSBURG 69, PLAINWELL 68
Pole Vault: 1. Amelia Jones (D) 8-0.
Long Jump: 1. Kaylee Wright (PL) 15.5.50.
Shot Put: 1. Savanna Rickli (PP) 30-3.25; 8. Arneal Lee (D) 24-4.
High Jump: 1. Becca Wagner (PL) 4-8, 2. Amelia Jones (D) 4-6.
Discus: 1. Savanna Rickli (PP) 99-2; 6. Koya Cross (D) 72-6.25.
100: 1. Kylin Griffin (TR) 12.74.
200: 1. Kylin Griffin (TR) 26.65; 7. Audrey Johnson (D) 29:11.
400: 1. Kylin Griffin (TR) 1:01.15.
800: 1. Mackenzie Hill (PL) 2:31.47.
1,600: 1. Mackenzie Hill (PL) 5:34.18.
3,200: 1. Anezka Pradna (TR) 12:33.61.
100 Hurdles: 1. Megan Zahrow (V) 17.12.
300 Hurdles: 1. Paige McDonald (TR) 50.75.
400 Relay: 1. Vicksburg (Megan Zahnow, Megan Kendall, Sidney Jones, Cate Curtis) 52.43; 5. Dowagiac (Makayla Hill, Amelia Jones, Ty’lisia Orton-Epps, Audrey Johnson) 56.53.
800 Relay: 1. Vicksburg (Cate Curtis, Megan Kendall, Sam Richardson, Emma Steele) 1:49.73; 5. Dowagiac (Jessa Davis, Audrey Johnson, Ty’lisia Orton-Epps, Amelia Jones) 2:02.66.
1,600 Relay: 1. Vicksburg (Isabella Pence, Megan Kendall, Sam Richardson, Emma Steele) 4:22.72.
3,200 Relay: 1. Vicksburg (Sam Richardson, Molly Young, Amanda Laughery, Addison Wurfel) 10:20.71.