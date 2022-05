Daily Data: Tuesday, May 3

BOYS GOLF

At Orchard Hills Country Club, Buchanan

Medalist

Aiden Mondschein (Buchanan) and Ethan Tripp (Berrien Springs) 47

Team Scores

BERRIEN SPRINGS 213, SOUTH HAVEN 217, BUCHANAN 240, BRANDYWINE 254

Other Buchanan scores

Carson Shelton 62, Nick McKean 64, Tyler Miller 67, Quinten Ruff 67, Thomas Pleasant 69

Brandywine scores

Miles LeMere 58, Robert Dillard 61, William Hayes 65, Shaun Wixson 70, Carson Knapp 72, Kenneth Wells 73

GOLF

Wolverine Conference tri-match

At Orchard Hills Country Club

Team Scores

PLAINWELL 185, NILES 189, EDWARDSBURG 190

Medalist

Evan Bruckner, Niles – 40

Additional Niles Results

Aiden Krueger 44, Kade Delinski 52, George Pullen 53, Dakota Schneider 54, Connor Weston 54

Edwardsburg Results

Andrew Krukowski 43, Mason Crist 48, Ethan Emenaker 50, Will Moore 50, Landon Putz 53, Jake Emenaker 54

BASEBALL

BUCHANAN 10-11, SCHOOLCRAFT 0-1

At Buchanan

First Game

Schoolcraft 000 00 – 0 0 1

Buchanan 240 04 – 10 10 1

Eli Devisser (L), Thomas Rutkoskie (5), Austin Jones (5); Macoy West (W)

2B: Matthew Hoover (B), Macoy West (B).

Highlights: Macoy West struck out nine while pitching the no-hitter. Drew Glavin had three hits and Connor Legault two for Buchanan. Legault, Matthew Hoover and West each drove in two runs.

Second Game

Schoolcraft 100 000 – 1 1 4

Buchanan 102 503 – 11 11 1

Easton Poulson (L), Carsten Svoboda (4); Hunter Carrington (W)

2B: Macoy West (B) 2

Highlights: Hunter Carrington pitched a one-hitter with six strikeouts. Drew Glavin, Matthew Hoover, Murphy Wegner and Macoy West each had two hits and Cade Preissing, Hoover, Wegner and West all drove in two runs.

Record: Buchanan 11-2

GIRLS SOCCER

SOUTH HAVEN 8, BRANDYWINE 0

At Niles

South Haven goals

Aleena Keh 2, Lucianna Ryan 2, Roxanne Ryan, Vanessa Alcaroz, Azelia Aldana, Brandywine own goal

Varsity record: Brandywine 2-6

ALLEGAN 5, DOWAGIAC 0

At Allegan

Shots on Goal

Dowagiac 5

Saves

Dowagiac 12 (Triana Lee)

Varsity record: Dowagiac

PAW PAW 1, EDWARDBURG 1

At Edwardsburg

Edwardsburg Goal

Amaya Shier

Edwardsburg Assist

Samantha Stewart

Varsity record: Edwardsburg 2-3-2, 0-2-2 Wolverine Conference

GIRLS SOFTBALL

BUCHANAN 7-11, KALAMAZOO CENTRAL 6-1

At Buchanan

First Game

K. Central 000 312 0 – 8 8 1

Buchanan 320 020 x – 7 5 3

Addison Lehmann (L); Camille Lozmack (W)

2B: Hope DeYoung (K), Alea Fisher (B), Hailee Kara (B)

Highlights: Alea Fisher had two hits for Buchanan.

Second Game

K. Central 010 00 – 1 6 5

Buchanan 900 11 – 11 12 0

Kendal VanDam (L), Hope DeYoung (1), Catherine Kucharsyk (2); Hailee Kara (W)

2B: Hope DeYoung (K), Hannah Herman (B), Kamille Lemon (B)

Highlights: Hailee Kara struck out six. Safe Pruett and Hannah Herman each had three hits and Alea Fisher and Horvath Caitlyn both had two.

Varsity record: Buchanan 16-1

TENNIS

NILES 7, NEW BUFFALO 1

At Niles

Singles

Stella McDaniel (N) d. Emma Snyder 6-1, 6-1; 2. Camille Czech (NB) d. Meg Crites 6-4, 5-7, 12-10; 3. Eva Shepherd (N) d. Autumn Bukowski 6-2, 6-0; 4. Aiden Martin (N) d. Sam Smith 6-1, 6-2

Doubles

Cadence Knight-Sydney Schiele (N) d. Zoe Price-Ella Roch 6-0, 6-0; 2. Zoe Gondeck-Anna Johnson (N) d. Jetzibeth Rodriquez-Sanchez-Alice Morris 6-0, 6-0; 3. McKayla Bock-Caelyn Hinds (N) d. Ava Totzke-Sage Ashdown 6-0, 6-0; 4. Nicole Aufie-Anna Kennedy win by forfeit

Varsity record: New Buffalo 0-5-1, Niles 4-5

BRANDYWINE 8, SCHOOLCRAFT 0

At Niles

Singles

Jessica Williamson (BW) d. Maleah Hampton 3-6, 6-2, 6-3; 2. Hannah Earles (BW) d. Morgan Beehler 7-6, 6-4; 3. Mari Allen (BW) d, Lindsey Hills 6-0, 6-0; 4. Cortney Bates (BW) won by forfeit

Doubles

Abbie Hubbard-Emma Hinser (BW) d. Brooke Medema-Madalyn DeYoung 6-1, 6-0; 2. Tressa Hullinger-Hope Typer (BW) d. Alexis Candler-Molly Evans 6-3, 6-2; 3. Chloe Sidenbender-Dani Holden (BW) d. Mia Mulder-Molly Pearce 6-0, 6-0; 4. Isabelle Sosnoski-Abagail Solloway (BW) d. Sam Pavlak-Avery Eddy 6-7, 6-0, 6-2

Varsity record: Brandywine 12-0.

Highlight: The victory was Brandywine coach Joe Marazita’s 300th career win.

EDWARDSBURG 7, THREE RIVERS 1

At Three Rivers

Singles

Leah Hosang (E) d. Abby Lemacks 6-0, 6-0; 2. Claire Deak (E) d. Kienna Shank 6-0, 6-2. Eucris Ugay (E) d. Abbie Thompson 6-2, 6-4; 4. Emily Workman (T) d. Julia Jones 6-3, 2-6, 6-3

Doubles

Channing Green-Mackenzie Schaible (E) d. Caleigh Barth-Laynie Zabonick 6-2, 6-0; 2. Leah Stern-Delaney Haradine (E) d. Taylor Workman-Arabella Mangold 4-6, 6-0, 6-4; 3. Katie Schaible-Ella Castelucci (E) d. Anna Ives-Brooklyn Page 6-0, 6-1; 4. Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (E) d. Lily Zabonick-Maggie Gose 1-6, 6-2, 6-3

EDWARDSBURG 8, VICKSBURG 0

At Three Rivers

Singles

Leah Hosang (E) d. Grace Breitenbach 6-0, 6-0; 2. Claire Deak (E) d. Scariett Hosner 6-4, 6-2; 3. Eucris Ugay (E) d. Karsen Brown 6-2, 6-2; 4. Julia Jones (E) d. Kately McClish 6-1, 6-2

Doubles

Channing Green-Mackenzie (E) d. Sydney Glerum-Sadie Grossman 7-5, 6-2; 2. Delaney Haradine-Leah Stern (E) d. Alyssa Kaye-Clare Wilson 6-0, 6-2; 3. Katie Schaible-Ella Castelucci (E) d. Clara Centofanti-Savina Centofanti 6-1, 6-1; 4. Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (E) d. Natalie Balkema-Avery Sands 6-2, 6-3

Varsity record: Edwardsburg 6-0-1