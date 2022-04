Daily Data: Sunday, April 17

SOCCER

Chieftain Invitational

At Dowagiac

Championship Match

DOWAGIAC 2, SOUTH HAVEN 2

(Dowagiac wins on tiebreaker)

Dowagiac Goals

Halie Saylor 2

Semifinals

SOUTH HAVEN 5, COLOMA 2

No results available

DOWAGIAC 3, COLOMA 0

Dowagiac Goals

Khloie Goins 2, Kenya Lee

Varsity record: Dowagiac 2-1-1

SOFTBALL

BUCHANAN 7, CONCORD 5

At Concord, Ind.

Buchanan 100 060 0 – 7 13 3

Concord 010 120 1 – 5 7 3

Camille Lozmack (W); Kareena Ulfig (L), Lynnsey Delio (5).

2B: Alea Fisher (B), Hailee Kara (B), Jazmin Flores (C), Lynnsey Delio (C).

3B: Hannah Herman (B), Skyler Pello (C).

HR: Skyler Pello (C).

Highlights: Fisher had three hits and two RBIs for Buchanan. Sage Pruett and Hannah Tompkins each had two hits and Kara drove in two runs.

Records: Buchanan 6-1, Concord 1-2

Chieftain Invitational

Championship Game

NILES 3, DOWAGIAC 2

At Dowagiac

Niles 020 000 1 – 3 4 0

Dowagiac 001 010 0 – 2 5 1

Mya Syson (W); Sierra Carpenter (L)

2B: Aubrey Busby (D)

HR: Amirah Lee (N), Caleigh Wimberley (D)

Highlights: Amirah Lee hit a two-run home run in the second inning for Niles. Chevelle Jaynes singled in the game-winning run in the top of the seventh to give the Vikings the Chieftain Invitational championship. Mya Syson struck out 14 to get the win for Niles. Caleigh Wimberley had an inside-the-park home run for Dowagiac.

Varsity record: Dowagiac 5-2

Semifinals

(Game was stopped after five innings due to time limit)

DOWAGIAC 10, KALAMAZOO CENTRAL 6

Central 004 20 – 6 5 1

Dowagiac 122 41 – 10 6 2

Sierra Carpenter (W); K. VanDam (L)

2B: A. Lehmann (KC)

HR: Lyla Elrod (D)

Highlights: Elroad was 3-for-3 with a home run and three RBIs for Dowagiac. Aubrey Busby and Carpenter both had two hits.

First Round

DOWAGIAC 10, HARTFORD 0

Hartford 000 00 – 0 3 0

Dowagiac 500 5x – 10 8 1

Sarah Allen (W); A. Valdes (L)

2B; R. Deckard (H), Sierra Carpenter (D)

Highlights: Sarah Allen tossed a two-hit shutout for Dowagiac. Calley Ruff had two hits, while Carpenter doubled and drove in three runs.

Lake Central Invitational

At St. John, Indiana

First Game

Edwardsburg 000 102 0 – 3 12 0

Mishawaka 030 010 x – 4 3 1

Banks (W); Avery Markel (L)

2B: Emma Denison (ED), Caitlyn Tighe (ED), Lani Hardin (ED)

3B: Lexi Shimpa (ED), Hanback (M)

Highlights: Edwardsburg had 12 hits in the contest including doubles by Denison, Caitlin Tighe and Lani Hardin. Lexi Shimpa added a triple.

Second Game

KANKAKEE VALLEY 10, EDWARDSBURG 6

Kankakee 012 300 0 – 6 6 3

Edwardsburg 205 120 x – 10 13 1

Rosada (W), Emma Denison (L), J Siefer (7)

2B: Schantz (KV), Avery Markel (ED) 2

3B: Erb (KV)

HR: Rosada (KV), Denison (ED)

Highlights: Denison had a home run for the Eddies, which also got a pair of doubles from Avery Markel.

Third Game

FRANKLIN CENTRAL 14, EDWARDSBURG 4

Franklin 603 005 – 14 13 1

Edwardsburg 040 00 – 4 8 6

Stinson (W), F. Clouse (3); Emma Denison (L), Jersie Dawson (1)

2B: A. MADERE (FC), K. Hickie (FC)

HR: A. Hubbard (FC), Hailey Heppner (ED)

Varsity record: Edwardsburg 3-2

BASEBALL

Bryan Frazier Memorial

At Dowagiac

(Game called after seven innings due to time limit)

NILES 6, DOWAGIAC 6

Niles 211 020 0 – 6 8 5

Dowagiac 400 002 0 – 6 4 5

Niles: Dane Asmus, Braylon Schultz (5); Dowagiac: Mason Maggert, Mason Peck (7)

2B: Drew Racht (N)

Highlights: Talon Brawley and Austin Bradley had two hits apiece for Niles. Racht had a double. Dowagiac had just two hits, but took advantage of five hit-by-pitches and five walks by the Niles pitchers.

Varsity record: Niles 1-4-1

NILES 14, CASSOPOLIS 5

At Dowagiac

Niles 260 000 6 – 14 10 2

Cassopolis 100 022 0 – 5 7 5

Austin Bradley (W), Carson Rachels (5); Reagon Wagner (L), Kendon Williams (2), R.J. Drews (6)

2B: Bradley (N), Gage Vota (N)

Highlights: Talon Brawley, Bradley, Vota and Dane Asmus all had two hits for Niles. Bradley and Vota both doubled, while Vota had four RBIs.

DOWAGIAC 14, CASSOPOLIS 4

At Dowagiac

Cassopolis 200 200 – 4 3 4

Dowagiac 120 722 – 14 17 5

Henry Weller (W); Collin Bogue, Alex Dahlgren (2), Cody Redmond (2, L)

2B: Kanyon Binns (D)

Varsity records: Cassopolis 0-2, Dowagiac 3-2-1

TRACK

PAW PAW INVITATIONAL

At Paw Paw

BOYS

Team standings: 1. Sparta 216; 2. Mattawan 146; 3. Paw Paw 100; 4. Dowagiac 24

100: 1. Lance Riddle (Sparta) 11.62; 5. Elijah Clark (Dowagiac) 12.07; 8. Vincente Madison (Dowagiac) 12.51; 9. Justin Bannow (Dowagiac) 12.52.

200: 1. Lance Riddle (Sparta) 23.92; 4. Elijah Clark (Dowagiac) 25.01; 8. Justin Bannow (Dowagiac) 25.74; 11. Johnnie Cole (Dowagiac) 26.18.

400: 1. Christopher Landry (Sparta) 54.16.

800: 1. Jackson Jones (Sparta) 2:10.47; 9. Ryan Robison (Dowagiac) 2:38.04.

1,600: 1. Will Vanderbor (Paw Paw) 4:45.07; 6. Owen Saylor (Dowagiac) 5:06.43

3,200: 1. Gregory Janesak (Sparta) 10:42.17; 5. Owen Saylor (Dowagiac) 11:26.98

110 Hurdles: 1. Lance Riddle (Sparta) 15.21.

300 Hurdles: 1. Blaine Rogers (Mattawan) 41.54.

400 Relay: 1. Mattawan (Connor Daggett, Kai Kiefer, Sawyer Devenport, Kaden Steensma) 45.25; 3. Dowagiac (Avery Amundsen, Justin Bannow, Isiah Hill, Elijah Clark) 49.41.

800 Relay: 1. Mattawan (Gibson Hunt, Landon Craig, Luke Fitzpatrick, Zachary Porter) 1:38.07; 4. Dowagiac (Elijah Clark, Isiah Hill, Avery Amundsen, Johnnie Cole) 1:42.15.

1,600 Relay: 1. Sparta (Christopher Landry, Isaiah Skowronek, Gerron Dye, Jackson Jones) 3:45.48.

3,200 Relay: 1. Sparta (Isaiah Skowronek, Coy Webber, Nate Seekman, Christopher Landry) 9:24.56.

Shot Put: 1. James Campbell (Mattawan) 41-2; 4. Max Stelmasiak (Dowagiac) 35-10.50; 11. Isaiah Mourning (Dowagiac) 23-10.

Discus: 1. James Campbell (Mattawan) 108-0; 4. Max Stelmasiak (Dowagiac) 85-6; 11. Isaiah Mourning (Dowagiac) 50-.50.

High Jump: 1. Davien Hammock (Sparta) 5-10; 5. Johnnie Cole (Dowagiac) 5-3.

Pole Vault: 1. Jackson Jones (Sparta) 10-0.

Long Jump: 1. Ian Blom (Sparta) 18-.50; 10. Avery Amundsen (Dowagiac) 14-7.

GIRLS

Team standings: 1. Paw Paw 176; 2. Sparta 140.5; 3. Mattawan 116; 4. Dowagiac 24.5

100: 1. Molly Goodwin (Paw Paw) 14.74; 4. Audrey Johnson (Dowagiac) 14.90; 5. Makayla Hill (Dowagiac) 14.94; 6. Ty’lisia Orton-Epps (Dowagiac) 15.07.

200: 1. Bella Vallone (Sparta) 29.91; 4. Audrey Johnson (Dowagiac) 30.63; 10. Tayla Lane (Dowagiac) 34.98.

400: 1. Emma Janesak (Sparta) 1:07.18.

800: 1. Hope Webber (Mattawan) 2:40.34.

1,600: 1. Hope Webber (Mattawan) 5:35.7.

3,200: 1. Emily Reeves (Mattawan) 12:08.66.

100 Hurdles: 1. Trinity Skowronek (Sparta) 18.66; 6. Nadiah Murray (Dowagiac) 21.11.

300 Hurdles: 1. Trinity Skowronek (Sparta) 56.15; 4. Nadiah Murray (Dowagiac) 1:03.49.

400 Relay: 1. Paw Paw (Jenna Quinones, Kaylin Pease, Paige Miller, Taylor Rickli) 57.02; 2. Dowagiac (Makayla Hill, Ty’lisia Orton-Epps, Audrey Johnson, Nadiah Murray) 58.32.

800 Relay: 1. Sparta (Jocelyn Garza, Trinity Skowronek, Isabella Elliott, Bella Vallone) 1:59.75.

1,600 Relay: 1. Sparta (Trinity Skowronek, Shaundria Webber, Emma Janesak, Kennedi Wood) 4:45.53.

3,200 Relay: 1. Sparta (Mady Oudbier, Emma Janesak, Erin Alster, Kennedi Wood) 11:10.26.

Shot Put: 1. Yasmin Pirbhai (Mattawan) 32-11; 8. Koya Cross (Dowagiac) 22-4.25; 10. Mariea Bishop (Dowagiac) 20-7.50; 12. Hayley Jones (Dowagiac) 17-8.

Discus: 1. Yasmin Pirbhai (Mattawan) 91-8.50; 6. Koya Cross (Dowagiac) 65-.25; 10. Mariea Bishop (Dowagiac) 47-.50; 11. Hayley Jones (Dowagiac) 46-2.50.

High Jump: 1. Yasmin Pirbhai (Mattawan) 5-2; 5. Audrey Johnson (Dowagiac) 4-0.

Long Jump: 1. Bella Vallone (Sparta) 15-1.50; 7. Makayla Hill (Dowagiac) 13-4; 9. Zariah Pulliam (Dowagiac) 9-5.