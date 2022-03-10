Daily Data: Friday, March 11

Published 10:25 pm Thursday, March 10, 2022

By Staff Report

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 59, WAYLAND 57

At Vicksburg

EDWARDSBURG 59

Ella Castelucci 11, Macey Laubach 10, Katie Schaible 13, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 17, Lindsey Dalenberg 0, Abby Bossler 1, Caitlin Tighe 2. TOTALS: 18 15-24 59

WAYLAND 57

Faith Rollandini 0, Madalynn Terry 14, Grace Kincaid 0, Ava Makowski 0, Liberty Laker 4, McKenna Dole 0, Emma Ludema 0, Kaelyn Sikkema 0, Reese Coughlin 2, Emma Tornes 0, Harmony Laker 35. TOTALS: 17 17-22 57

 

Edwardsburg   16        29        46        59

Wayland             9          15        39        57

3-point baskets: Edwardsburg 7 (Ka. Schaible 3, Ke. Schaible, Markel 3), Wayland 4 (Terry 2, H. Laker 2. Total fouls (fouled out): Edwardsburg 15 (none), Wayland 23 (Terry). Varsity records: Edwardsburg 24-0, Wayland 15-9

 

SCHOOLCRAFT 49, BUCHANAN 31

At Hartford

BUCHANAN 31

Alexa Burns 0, Alyssa Carson 7, Hannah Herman 4, LaBria Austin 11, Hailey Jonatzke 5, Jillian McKean 0, Hannah Tompkins 0, Faith Carson 4. TOTALS: 11 7-7 31

SCHOOLCRAFT 49

Caley Kerwin 2, Madison Ingle 4, Mackenzie Miller 18, Hannah Thompson 12, Allie Walther 4, Allison Bailey 8, Liv Ellison 1. TOTALS: 20 7-12 49

 

Buchanan          7          18        26        31

Schoolcraft      14        27        43        49

3-point baskets: Buchanan 2 (Austin 1, Jonatzke 1), Schoolcraft 2 (Miller 1, Thompson 1). Total fouls: Buchanan 11, Schoolcraft 7. Records: Buchanan 19-6, Schoolcraft 23-1

 

Division 2 Regional Finals

At Muskegon Orchard View

Grand Rapids West Catholic 55, Newaygo 29

 

At Livonia Clarenceville

Detroit Country Day 58, Warren Regina 35

 

At Ortonville Brandon

Marysville 61, Lake Fenton 51

 

At Tecumseh

Portland 47, Chelsea 22

 

At Detroit Edison

Detroit Edison 68, Romulus 30

 

At Gaylord

Ludington 34, Negaunee 31

At Frankenmuth

Frankenmuth 42, Saginaw Swan Valley 28

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Daily Data: Thursday, March 10

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