Daily Data: Friday, March 11
Published 10:25 pm Thursday, March 10, 2022
GIRLS BASKETBALL
EDWARDSBURG 59, WAYLAND 57
At Vicksburg
EDWARDSBURG 59
Ella Castelucci 11, Macey Laubach 10, Katie Schaible 13, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 17, Lindsey Dalenberg 0, Abby Bossler 1, Caitlin Tighe 2. TOTALS: 18 15-24 59
WAYLAND 57
Faith Rollandini 0, Madalynn Terry 14, Grace Kincaid 0, Ava Makowski 0, Liberty Laker 4, McKenna Dole 0, Emma Ludema 0, Kaelyn Sikkema 0, Reese Coughlin 2, Emma Tornes 0, Harmony Laker 35. TOTALS: 17 17-22 57
Edwardsburg 16 29 46 59
Wayland 9 15 39 57
3-point baskets: Edwardsburg 7 (Ka. Schaible 3, Ke. Schaible, Markel 3), Wayland 4 (Terry 2, H. Laker 2. Total fouls (fouled out): Edwardsburg 15 (none), Wayland 23 (Terry). Varsity records: Edwardsburg 24-0, Wayland 15-9
SCHOOLCRAFT 49, BUCHANAN 31
At Hartford
BUCHANAN 31
Alexa Burns 0, Alyssa Carson 7, Hannah Herman 4, LaBria Austin 11, Hailey Jonatzke 5, Jillian McKean 0, Hannah Tompkins 0, Faith Carson 4. TOTALS: 11 7-7 31
SCHOOLCRAFT 49
Caley Kerwin 2, Madison Ingle 4, Mackenzie Miller 18, Hannah Thompson 12, Allie Walther 4, Allison Bailey 8, Liv Ellison 1. TOTALS: 20 7-12 49
Buchanan 7 18 26 31
Schoolcraft 14 27 43 49
3-point baskets: Buchanan 2 (Austin 1, Jonatzke 1), Schoolcraft 2 (Miller 1, Thompson 1). Total fouls: Buchanan 11, Schoolcraft 7. Records: Buchanan 19-6, Schoolcraft 23-1
Division 2 Regional Finals
At Muskegon Orchard View
Grand Rapids West Catholic 55, Newaygo 29
At Livonia Clarenceville
Detroit Country Day 58, Warren Regina 35
At Ortonville Brandon
Marysville 61, Lake Fenton 51
At Tecumseh
Portland 47, Chelsea 22
At Detroit Edison
Detroit Edison 68, Romulus 30
At Gaylord
Ludington 34, Negaunee 31
At Frankenmuth
Frankenmuth 42, Saginaw Swan Valley 28