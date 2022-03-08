Daily Data: Wednesday, Dec. 9

Published 10:45 pm Tuesday, March 8, 2022

By Staff Report

GIRLS BASKETBALL

WAYLAND 42, DOWAGIAC 31

At Vicksburg

WAYLAND 42

Faith Rollandini 0, Madalynn Terry 16, Grace Kincaid 0, Ava Makowski 0, Liberty Laker 4, McKenna Dole 0, Emma Ludema 0, Kaelyn Sikkema 0, Reese Coughlin 2, Emma Tornes 0, Kylee Sipkema 0, Harmony Laker 20. TOTALS: 16 4-10 42

DOWAGIAC 31

Josie Lock 0, Calley Ruff 2, Makayla Hill 7, Faith Green 0, Maggie Weller 9, Damia Brooks 0, Rylee Hudson 0, Audrey Johnson 0, Olvia Gadde 0, Alanah Smith 13. TOTALS: 11 8-15 31

 

Wayland          20        29        39        42

Dowagiac         11        13        20        31

3-point baskets: Wayland 6 (Terry 4, H. Laker 2), Dowagiac 1 (Weller). Total fouls (fouled out): Wayland 15 (L. Laker), Dowagiac 14 (Hill). Varsity records: Wayland 15-8, Dowagiac 9-14

 

EDWARDSBURG 68, OTSEGO 41

At Vicksburg

OTSEGO 41

Claudia Stachura 0, Madison Elkins 0, Malia Holmes 0, Hannah FDitzpatrick 12, Cali Miller 16, Jayden Jameson 2, Madelyn Arlington 0, Kaitlyn Payseno 9, Madison Drouin 0, Francesca Giambalvo 0. TOTALS: 13 12-14 41

EDWARDSBURG 68

Ella Castelucci 14, Macey Laubach 23, Kaitiie Schaible 8, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 5, Lindsey Dalenberg 0, Abby Bossler 1, Caitlin Tighe 14. TOTALS: 25 15-20 68

 

Otsego                 13        25        35        41

Edwardsburg   25        37        49        68

3-point baskets: Otsego 1 (Miller), Edwardsburg 3 (Laubach, Ka. Schaible, Ke. Schaible). Total fouls (fouled out): Otsego 13 (none), Edwardsburg 13 (none). Varsity records: Otsego 18-5, Edwardsburg 23-0

 

BUCHANAN 45, BRONSON 37

At Hartford

BRONSON 37

Braelyn Lasky 11, Jaydn Cary 2, Helena Eley 2, Haylie Wilson 5, Aubree Calloway 12, Addison Harris  5, Payton Springstean 0. TOTALS: 15 0-3 37

BUCHANAN 45

Alexa Burns  0, Alyssa Carson 16, Hannah Herman 2, LaBria Austin 21, Hailey Jonatzke 4, Faith Carson 2, Hannah Tompkins 0, Jillian McKean 0, Katie Ailes 0. TOTALS: 15 15-17 45

 

Bronson           8          25        33        37

Buchanan        9          13        31        45

3-point baskets: Bronson 7 (Lasky 3, Calloway 2, Harris, Wilson), Buchanan 0. Total fouls (fouled out): Bronson 12 (none), Buchanan 7 (none). Varsity records: Bronson 15-8, Buchanan 19-5

 

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