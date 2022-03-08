Daily Data: Wednesday, Dec. 9
Published 10:45 pm Tuesday, March 8, 2022
GIRLS BASKETBALL
WAYLAND 42, DOWAGIAC 31
At Vicksburg
WAYLAND 42
Faith Rollandini 0, Madalynn Terry 16, Grace Kincaid 0, Ava Makowski 0, Liberty Laker 4, McKenna Dole 0, Emma Ludema 0, Kaelyn Sikkema 0, Reese Coughlin 2, Emma Tornes 0, Kylee Sipkema 0, Harmony Laker 20. TOTALS: 16 4-10 42
DOWAGIAC 31
Josie Lock 0, Calley Ruff 2, Makayla Hill 7, Faith Green 0, Maggie Weller 9, Damia Brooks 0, Rylee Hudson 0, Audrey Johnson 0, Olvia Gadde 0, Alanah Smith 13. TOTALS: 11 8-15 31
Wayland 20 29 39 42
Dowagiac 11 13 20 31
3-point baskets: Wayland 6 (Terry 4, H. Laker 2), Dowagiac 1 (Weller). Total fouls (fouled out): Wayland 15 (L. Laker), Dowagiac 14 (Hill). Varsity records: Wayland 15-8, Dowagiac 9-14
EDWARDSBURG 68, OTSEGO 41
At Vicksburg
OTSEGO 41
Claudia Stachura 0, Madison Elkins 0, Malia Holmes 0, Hannah FDitzpatrick 12, Cali Miller 16, Jayden Jameson 2, Madelyn Arlington 0, Kaitlyn Payseno 9, Madison Drouin 0, Francesca Giambalvo 0. TOTALS: 13 12-14 41
EDWARDSBURG 68
Ella Castelucci 14, Macey Laubach 23, Kaitiie Schaible 8, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 5, Lindsey Dalenberg 0, Abby Bossler 1, Caitlin Tighe 14. TOTALS: 25 15-20 68
Otsego 13 25 35 41
Edwardsburg 25 37 49 68
3-point baskets: Otsego 1 (Miller), Edwardsburg 3 (Laubach, Ka. Schaible, Ke. Schaible). Total fouls (fouled out): Otsego 13 (none), Edwardsburg 13 (none). Varsity records: Otsego 18-5, Edwardsburg 23-0
BUCHANAN 45, BRONSON 37
At Hartford
BRONSON 37
Braelyn Lasky 11, Jaydn Cary 2, Helena Eley 2, Haylie Wilson 5, Aubree Calloway 12, Addison Harris 5, Payton Springstean 0. TOTALS: 15 0-3 37
BUCHANAN 45
Alexa Burns 0, Alyssa Carson 16, Hannah Herman 2, LaBria Austin 21, Hailey Jonatzke 4, Faith Carson 2, Hannah Tompkins 0, Jillian McKean 0, Katie Ailes 0. TOTALS: 15 15-17 45
Bronson 8 25 33 37
Buchanan 9 13 31 45
3-point baskets: Bronson 7 (Lasky 3, Calloway 2, Harris, Wilson), Buchanan 0. Total fouls (fouled out): Bronson 12 (none), Buchanan 7 (none). Varsity records: Bronson 15-8, Buchanan 19-5