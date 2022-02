Daily Data: Wednesday, Feb. 23

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 39, LAWTON 25

At Niles

BRANDYWINE 39

Ellie Knapp 13, Cortney Bates 8, Niyah Mason 5, Kadence Brumitt 5, Miley Young 5, Ireland Prenkert 2, Adeline Gill 1. TOTALS: 15 4-7 39

LAWTON 25

Reese Olson 11, Ashley Waite 5, Ella Richter 3, Sarah Dekoning 3, Addi Price 2, Kylee Somers 1. TOTALS: 8 8-13 25

Brandywine 4 13 31 39

Lawton 7 11 16 25

3-point baskets: Lawton 1 (Richter), Brandywine 5 (Bates 2, Mason, Young, Knapp). Total fouls (fouled out): Lawton 13 (none), Brandywine 15 (none). Varsity records: Lawton x-x, Brandywine 17-2

EDWARDSBURG 58, ST. JOSEPH 30

At Edwardsburg

ST. JOSEPH 30

Eleanor Conway 3, Jaslynn Ward 9, Cailynn Junk 8, Karly Klaer 2, Tess Kapelke 6, Olivia Robinson 2. TOTALS: 13 0-2 30

EDWARDSBURG 58

Ella Castelucci 15, Macey Laubach 10, Katie Schaible 14, Kenzie Schaible 0, Averie Markel 12, Lindsey Dalenberg 2, Abby Bossler 0, Maddie Pobuda 2, Kourtney Zarycki 3, Val Johnson 0. TOTALS: 19 13-19 58

St. Joseph 7 16 21 30

Edwardsburg 13 27 40 58

3-point baskets: St. Joseph 4 (Ward 3, Conway), Edwardsburg 7 (Katie Schaible 4, Markel 2, Zarycki). Total fouls (fouled out): St. Joseph 16 (none), Edwardsburg 9 (none). Varsity records: St. Joseph 13-4, Edwardsburg 19-0

CASSOPOLIS 58, CENTREVILLE 55

At Cassopolis

CENTREVILLE 55

Jania Williams 3, Ella Smith 24, Alexis Millirans 0, Zaniya Dodd 10, Atyanna Alford 11, Jadin Wolfe 8, Makayla Robinson 0, Mackenzie Boyer 2. TOTALS: 21 11-19 58

CENTREVILLE 55

Hailey Miller 2, Torie Frederick 5, Jade Kuhbawder 1, Sabrina Spencer 4, Bella Kangas 8, Karissa Gest 3, Faith Edwards 32. TOTALS: 18 9-14 55

Cassopolis 12 26 37 58

Centreville 18 25 37 55

3-point baskets: Cassopolis 3 (Williams, Smith, Alford), Centreville 6 (Frederick, Kangas 2, Edwards 3). Total fouls (fouled out): Cassopolis 11 (none), Centreville 19 (Kuhbander). Varsity records: Cassopolis 12-7, 11-6 Southwest 10; Centreville 9-10, 9-8 Southwest 10

MATTAWAN 38, BUCHANAN 30

At Mattawan

BUCHANAN 30

Hailey Jonatzke 2, Jillian McKean 0, LaBria Austin 8, Hannah Herman 0, Jenna French 0, Katie Ailes 0, Alyssa Carson 7, Alexa Burns 1, Hannah Tompkins 12. TOTALS: 11 3-5 30

MATTAWAN 38

Alyssa Hinkley 2, Delaney Elsmore 12, Yasmin Pirbbai 15, Adelaide Douglas 9, Amy Herman 0. TOTALS: 16 3-5 38

Buchanan 2 10 20 30

Mattawan 10 19 31 38

3-point baskets: Buchanan 5 (Tompkins 3, Austin 2), Mattawan 5 (Elsmore 3, Pirbbai 2). Total fouls (fouled out): Buchanan 12 (none), Mattawan 11 (none). Varsity records: Buchanan 15-5, Mattawan 9-8

BOYS BASKETBALL

CASSOPOLIS 69, CENTREVILLE 64

At Centreville

CASSOPOLIS 69

Davion Goins 15, Malachi Ward 0, Alek Dahlgren 0, Daeton Gillam 14, Cole Millirans 2, Daishean Jamison 16, Reggie Hart 9, Logan Pflug 0, R.J. Drews 5, Jermaine Williams 8. TOTALS: 26 15-23 69

CENTREVILLE 64

Malique Singleton 2, Gavin Bunning 7, Mason Lemings 10, Harrison Gregory 6, Corey Carpenter 1, Tyler Swanwick 15, Jacob Sikanas 5, Matt Swanwick 18. TOTALS: 26 6-10 64

Cassopolis 20 28 48 69

Centreville 16 27 50 64

3-point baskets: Cassopolis 2 (Gillam, Hart), Centreville 6 (Gunning 2, Lemings, Gregory, T. Swanwick, Sikanas). Total fouls: Cassopolis 13, Centreville 20. Records: Cassopolis 13-4, 13-2 Southwest 10; Centreville 14-3, 14-1 Southwest 10

WATERVLIET 62, DOWAGIAC 42

At Dowagiac

WATERVLIET 62

Andrew Chisek 16, Ethan Fish 0, Tyson Williams 8, Brennan Bornas 3, Brady Bornas 4, Wyatt Epple 9, Jacob Schaefer 6, Kaiden Brerhalter 16, Royce Daugherty 0, Parker Lanning 0. TOTALS: 25 5-9 62

DOWAGIAC 42

Ethan Hannapel 2, Mason Peck 3, Henry Weller 22, Octavious Brooks 2, Keshawn Russell 6, Jordan Hardin 5, Logan Wallace 0, Ben Klann 2, Johnnie Cole 0. TOTALS: 15 9-15 42

Watervliet 16 28 52 62

Dowagiac 13 24 36 42

3-point baskets: Watervliet 7 (Chisek 3, Bre. Bornas, Epple, Brerhalter 2), Dowagiac 3 (Weller 3). Total fouls (fouled out): Watervliet 13 (none), Dowagiac 12 (none). Varsity records: Watervliet 15-2, Dowagiac 10-8

LAKESHORE 70, EDWARDSBURG 65

At Edwardsburg

LAKESHORE 70

Jackson Bushu 8, Jack Carlisle 19, J.J. Frakes 24, Ryan Korfmacher 0, T.J. Mitchell 19. TOTALS: 21 24-28 70

EDWARDSBURG 65

Zach Bartz 0, Jacob Pegura 6, Mason Crist 2, Jake Moore 24, Luke Stowasser 21, Isaac Merrill 12, Brendan Byce 0. TOTALS: 25 10-12 65

Lakeshore 16 26 47 70

Edwardsburg 14 24 41 65

3-point baskets: Lakeshore 4 (Frakes 3, Carlisle), Edwardsburg 5 (Moore 5). Total fouls (fouled out): Lakeshore 9, Edwardsburg 20 (Pegura). Varsity records: Lakeshore 12-5, Edwardsburg 12-5

BRANDYWINE 47, LAWTON 39

At Niles

LAWTON 39

Cooper Geib 7, Chase Mitchell 10, Jake Rueff 9, D. Stephayn 1, Brandon Leighton 12. TOTALS: 15 5-6 39

BRANDYWINE 47

Carson Knapp 16, Jeramiah Palmer 6, Michael Palmer 4, Nate Orr 11, Connor Dye 2, Jamier Palmer 8. TOTALS: 16 12-17 47

Lawton 11 22 28 39

Brandywine 20 27 34 47

3-point baskets: Lawton 4 (Leighton 2, Geib 1, Rueff 1), Brandywine 3 (Knapp 2, Jamier Palmer 1). Total fouls (fouled out): Lawton 15 (none), Brandywine 11 (none). Varsity records: Lawton 13-5, Brandywine 12-4