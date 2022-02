Daily Data: Thursday, Feb. 17

WRESTLING

Division 4 Team Regional

At Schoolcraft

BRANDYWINE 21, WHITE PIGEON 48

103: Mazzy Lambert (WP) d. Josmar Perez 1-0; 112: Kaiden Rieth wins by forfeit; 119: Matt Veach (BW) wins by forfeit; 125: Double forfeit; 130: Gavin McGrady (WP) wins by forfeit; 135: Preston Delarye (WP) wins by forfeit; 140: Evan Rudloff (WP) wins by forfeit; 145: Jack Davidson (WP) wins by forfeit; 152: Luke Hinkson (WP) wins by forfeit; 160: Caleb Lane (WP) d. Doug Hawley 7-2; 171: Gavin Schoff (B) wins by forfeit; 189: Luke Gropp (WP) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (B) d. Seth Miller 5-3; 285: Chaz Underwood (WP) p. Cael VanSandt 5:34

Division 3 Team Regional

At Watervliet

Semifinals

DOWAGIAC 48, WATERVLIET 31

103: Luke Isbrecht (W) m.d. A.J. Munson 9-1; 112: Nick Green (D) p. Annabel Farlow 1:24; 119: Jordan Simpson (D) p. Jimmy Kolosowsky 1:21; 125: Jorge Rivera (D) p. Kameron Smith 3:51; 130: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 135: Israel Villegas (D) p. Dominick Morrison 1:23; 140: Brody Jones (W) p. Dustin Sirk 1:24; 145: Jeff Woollett (W) d. Zach Gettig 4-0; 152: Andrew Hartman (D) p. Isaac Barton 1:28; 160: Brayan Paredes (D) wins by forfeit; 171: Riley Hess (W) wins by forfeit; 189: Hayden Groth (D) p. Ayana Marshall 5:51; 215: Michael Melcher (W) wins by forfeit; 285: Eli Marshall (W) p. Cal Chapman 1:12

Championship

CONSTANTINE 49, DOWAGIAC 25

103: A.J Munson (D) d. Jace Vavul 9-3; 112: Jordan Simpson (D) p. Kaidyn Allinger 0:30; 119: Preston Like (CO) d. Jorge Rivera 11-7; 125: Collin Featherstone (CO) p. Cody White 0:35; 130: Israel Villegas (D) p. Michael Featherstone 0:18; 135: Eric Demas (CO) p. Pedro Brito 0:52; 140: Brody Jones (CO) p. Dustin Sirk 1:38; 145: Zach Gettig (D) m.d. Skyler Locker 10-1; 152: Dathan Smith (CO) m.d. Andrew Hartman 10-2; 160: Brayan Paredes (D) p. Julian Hawthorne 0:40; 171: Troy Demas (CI) wins by forfeit; 189: Bennett VandenBerg (CO) p. Hayden Groth 2:36; 215: Greg Reed (CO) wins by forfeit; 285: Greg Crawford (CO) p. Cal Chapman 1:19

Division 2 Team Regional

At St. Joseph

ST. JOSEPH 40, EDWARDSBURG 30

103: Marcus Lowery (S) p. Caden Manfred 2:55; 112: Evan Wilkes (S) d. Taurin Zimpleman 10-4; 119: Noah Dahlke (S) m.d. over Braden Lundgren 8-0; 125: Landon Thomas (S) p. Keegan Parsons 1:52; 130: Nolan Wertanen (S) p. Hudson Fields 1:10; 135: Nick Eaton (E) won by forfeit; 140: Andrew Castelucci (E) d. Gabe Soler 4-3; 145: Colten Strawderman (E) d. Gavin Keller 8-3; 152: Zac Zache (E) p. Eian Nelson 3:01; 160: Zazan Farhan (S) p. Brenden Seabolt 3:29; 171: Jacob Halsey (S) d. Nathan Andrina 7-5; 189: Matt Morris (S) p. Austin Mark 1:20; 215: Andrew Harris (E) p. Elijah Turner 5:45; 285: Landon Mikel (E) p. Nathan Sparkman 5:37