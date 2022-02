Daily Data: Friday, Feb. 11

WRESTLING

Division 2 Team District

At Edwardsburg

Semifinals

EDWARDSBURG 77, STURGIS 3

103: Caden Manfred (E) wins by forfeit; 112: Taurin Zimpleman (E) wins by forfeit; 119: Braden Lundgren (E) t.f.l Lola Barkley 15-0; 125: Keegan Parsons (E) wins by forfeit; 130: Nick Eaton (E) wins by forfeit; 135; Andrew Castelucci (E) wins by forfeit; 140: Dane Wilson (E) p. Dale Cassidy 1:19; 145: Colton Strawderman (E) p. Gavin Strang 2:15; 152: Zac Zache (E) wins by forfeit; 160: Aaron Castro (S) d. Brenden Seabolt 6-4; 171: Nathan Andrina (E) p. Cole Becker 1:42; 189: Austin Mark (E) wins by forfeit; 215: Andrew Harris (E) p. Tristan Ainsworth 1:20; 285; Landon Mikel (E) p. Logan Garbine 0:07

Championship

EDWARDSBURG 61, NILES 15

103: Caden Manfred (E) p. Kaleb Miller 0:11; 112: Taurin Zimpleman (E) wins by forfeit; 119: Conner Pickens (N) p. Braden Lundgren 4:57; 125: Keegan Parsons (E) p. Carson Rachels 3:45; 130: Nick Eaton (E) p. Miquel Vasquez 1:44; 135: Andrew Castelucci (E) wins by forfeit; 140: Dane Wilson (E) wins by forfeit; 145: Zac Zache (E) p. Alex Cole 1:50; 152: Colten Strawderman (E) d. Julian Means-Aquilo 3-2; 160: Sam Rucker (N) p. Brenden Seabolt 1:33; 171: Nathan Andrina (E) p. Chris Heflin 1:26; 189: Hunter Fazi (N) d. Austin Mark 7-5; 215: Andrew Harris (E) m.d. Jimmy Gaya 14-1; 285: Landon Mikel (E) p. Brett Berrett 0:40

Division 3

At Buchanan

Semifinals

BUCHANAN 54, BERRIEN SPRINGS 21

103: Double forfeit; 112: Sadie Holloway (BU) wins by forfeit; 119: Jacob Berndt (BE) wins by forfeit; 125: Bobby Grosse (BU) wins by forfeit; 130: Hunter Weinberg (BU) p. Dylan Russell 1:52; 135: Walker Barz (BU) p. Tyler Dowell 1:37; 140: Timothy Billings (BE) wins by forfeit; 145: Leland Payne (BU) p. Vitor Barbosa :43; 152: Caleb Sweeney p. Josiah Ward 3:19; 160: Jackson Starnes (BU) p. Berrien Springs 1:31; 171: William Bravo-Matias (BE) d. Brayden Sebasty 6-5; 189: Alex Weinberg (BU) p. Aden Grayam 1:01; 215: Dean Roberts (BU) p. C.J. Gordon 4:00; 285: Tividar Tasi (BE) wins by forfeit

Championship

DOWAGIAC 46, BUCHANAN 33

103: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 112: A.J. Munson (D) p. Sadie Holloway 3:14; 119: Nick Green (D) wins by forfeit; 125: Cody White (D) m.d. Bobby Grosse 17-5; 130: Israel Villegas (D) p. Hunter Weinberg 5:44; 135: Walker Barz (BU) p. Pedro Brito 1:36; 140: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 145: Leland Payne (BU) d. Zach Gettig 7-4; 152: Caleb Sweeney (BU) p. Cole Oppold 3:27; 160: Andrew Hartman (D) p. Jackson Starnes 5:21; 171: Brayan Paredes (D) p. Brayden Sebasty 4:43; 189: Alex Weinberg (BU) p. Hayden Groth 3:21; 215: Kaitlynne Walters (BU) wins by forfeit; 285: Dean Roberts (BU) p. Cal Chapman 3:22

Division 4

At Niles

Semifinals

EAU CLAIRE 36, CASSOPOLIS 3

(Contested matches only)

130: Roman Alvarado (EC) p. Darnell Rimpson 0:55; 160: Jaren Waldschmidt (C) d. Ryder Williams 7-4

Championship

BRANDYWINE 48, EAU CLAIRE 22

103: Josmar Perez (BW) p. Englis Rivera 1:57; 112: Mathieu Veach (BW) wins by forfeit; 119: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 125: Angel Guzman (EC) wins by forfeit; 130: Roman Alvarado (EC) wins by forfeit; 135: Double forfeit; 140: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 145: Double forfeit; 152: Maddison Ward (BW) wins by forfeit; 160: Aiden Fisher (EC) m.d. Doug Hawley 11-0; 171: Gavin Schoff (BW) p. Keane Yanez 1:46; 189: Noah Ruiz (EC) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) p. Jose Martinez 2:43; 285: Cael Vansandt (BW) wins by forfeit