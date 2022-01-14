Published 9:42 am Friday, January 14, 2022

By Staff Report

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 53, BUCHANAN 47

BUCHANAN 47

Alexa Burns 12, Alyssa Carson 8, Jillian McKean 2, LaBria Austin 9, Hailey Jonatzke 5, Hannah Tompkins 2, Hannah Herman 9, Claire Lietz  0. TOTALS: 17 9-15 47

BRANDYWINE 53

Ellie Knapp 29, Kadence Brumitt 4, Niyah Mason 0, Miley Young 10, Olivia Laurita 3, Ireland Prenkert 0, Adeline Gill 5, Adelyn Drotoz 2. TOTALS: 19 9-16 53

 

Buchanan        12        20        31        47

Brandywine     14        24        43        53

3-point baskets: Buchanan 4 (Burns 2, Jonatzke 1, Herman 1), Brandywine 6 (Knapp 2, Young 2, Laurita 1, Gill 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 13, Brandywine 15 (Young). Varsity records: Buchanan 9-1, 2-1 BCS Red Division; Brandywine 8-1, 2-0 BCS Red Division

 

EDWARDSBURG 63, CONCORD 24

At Edwardsburg

CONCORD 24

Ashlyn Fish 4, Aliyah Hershberger 6, Lynnsey Delio 2, Mileah McKain 0, Kendal Taylor 12. TOTALS: 10 4-11 24

EDWARDSBURG 63

Ella Castelucci 11, Macey Laubach 11, Katie Schaible 16, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 9, Lindsey Dalenberg 2, Abby Busler 2, Caitlin Tighe 9. TOTALS: 22 11-18 63

 

Concord           3          9          21        24

Edwardsburg   18        34        54        63

3-point baskets: Concord 0, Edwardsburg 8 (Katie Schaible 5, Laubach 1, Markel 1, Kenzie Schaible 1). Total fouls (fouled out): Concord 11 (McKain), Edwardsburg 10. Varsity records: Concord 7-11, Edwardsburg 8-0

 

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