Published 9:42 am Friday, January 14, 2022
GIRLS BASKETBALL
BRANDYWINE 53, BUCHANAN 47
BUCHANAN 47
Alexa Burns 12, Alyssa Carson 8, Jillian McKean 2, LaBria Austin 9, Hailey Jonatzke 5, Hannah Tompkins 2, Hannah Herman 9, Claire Lietz 0. TOTALS: 17 9-15 47
BRANDYWINE 53
Ellie Knapp 29, Kadence Brumitt 4, Niyah Mason 0, Miley Young 10, Olivia Laurita 3, Ireland Prenkert 0, Adeline Gill 5, Adelyn Drotoz 2. TOTALS: 19 9-16 53
Buchanan 12 20 31 47
Brandywine 14 24 43 53
3-point baskets: Buchanan 4 (Burns 2, Jonatzke 1, Herman 1), Brandywine 6 (Knapp 2, Young 2, Laurita 1, Gill 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 13, Brandywine 15 (Young). Varsity records: Buchanan 9-1, 2-1 BCS Red Division; Brandywine 8-1, 2-0 BCS Red Division
EDWARDSBURG 63, CONCORD 24
At Edwardsburg
CONCORD 24
Ashlyn Fish 4, Aliyah Hershberger 6, Lynnsey Delio 2, Mileah McKain 0, Kendal Taylor 12. TOTALS: 10 4-11 24
EDWARDSBURG 63
Ella Castelucci 11, Macey Laubach 11, Katie Schaible 16, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 9, Lindsey Dalenberg 2, Abby Busler 2, Caitlin Tighe 9. TOTALS: 22 11-18 63
Concord 3 9 21 24
Edwardsburg 18 34 54 63
3-point baskets: Concord 0, Edwardsburg 8 (Katie Schaible 5, Laubach 1, Markel 1, Kenzie Schaible 1). Total fouls (fouled out): Concord 11 (McKain), Edwardsburg 10. Varsity records: Concord 7-11, Edwardsburg 8-0