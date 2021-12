Daily Data: Thursday, Dec. 16

GIRLS BASKETBALL

STURGIS 33, DOWAGIAC 28 (OT)

STURGIS 33

Rylee Carver 0, Riley Eicher 0, Emily Schuller 0, Yundlanda Villafuerte 0, Madison Ater 0, Korin Whitcomb 16, Annabelle Bucklin 1, Nancy Montoya 0, Juliette Schroeder 16, Brianna Heiber 0. TOTALS: 11 10-19 33

DOWAGIAC 28

Josie Lock 4, Calley Ruff 2, Makayla Hill 5, Faith Green 0, Maggie Weller 9, Damia Brooks 0, Audrey Johnson 1, Alanah Smith 7. TOTALS: 8 11-20 28

Sturgis 0 9 14 26 33

Dowagiac 7 9 14 26 28

3-point Sturgis 1 (Whitcomb), Dowagiac 1 (Weller). Total fouls (fouled out): Sturgis 16 (Whitcomb), Dowagiac 16 (none). Varsity records: Sturgis 2-2, 1-2 Wolverine South; Dowagiac 0-6, 0-1 Wolverine South

BOYS BASKETBALL

STURGIS 52, DOWAGIAC 36

At Dowagiac

STURGIS 52

Ian Smith 1, Austin Stanford 0, Johnny Morgan 0, Hayden Goodman 2, Hunter Kosmerick 0, Eleazar Dukarski 0, Jacob Thompson 19, J.J. Stevens 30, Sam Rehm 0, Connor Strudwick 0, Tyler Sikorski 0. TOTALS: 19 13-24 52

DOWAGIAC 36

Cole Weller 5, Ethan Hannapel 0, Henry Weller 15, Keshawn Russell 6, Jordan Hardin 5, Noah Green 3, Logan Wallace 2. Ben Klann 0. TOTALS: 14 6-12 36

Sturgis 5 28 38 52

Dowagiac 12 16 27 36

3-point baskets: Sturgis 1 (Thompson), Dowagiac 2 (C. Weller, Green). Total fouls (fouled out): Sturgis 15 (none), Dowagiac 20 (none). Varsity records: Sturgis 3-1, 2-0 Wolverine South; Dowagiac 1-2, 0-1 Wolverine South

WRESTLING

EDWARDSBURG 48, DOWAGIAC 18

At Edwardsburg

103: A.J. Munson (D) d. Trystan Ziska 7-4; 112: Caden Manfred (ED) d. Nick Green 9-3; 119: Braden Lundgren (ED) d. Jorge Rivera 4-1; 125: Jordan Simpson (D) p. Keegan Parsons 2:35; 130: Nick Eaton (ED) d. Israel Villegas 4-2; 135: Andrew Castelucci (ED) p. Dustin Sirk 4:43; 140: Zach Gettig (D) d. 15-13 (OT); 145: Nicholas Edgerton (ED) wins by forfeit; 152: Colten Strawderman (ED) p. Nicholas Schultz 0:32; 160: Brayan Paredes (D) p. Brenden Seabolt 2:18; 171: Nathan Andrina (ED) wins by forfeit; 189: Austin Mark (ED) d. Andrew Hartman 4-0; 215: Gavin Ziska (ED) p. Kelvin Bravo 3:43; 285: Andrew Harris (ED) p. Cal Chapman 2:20

Varsity records: Dowagiac 7-1, 0-1 Wolverine; Edwardsburg 2-1, 1-0 Wolverine

THREE RIVERS 61, NILES 15

At Three Rivers

103: Clinton Kaiser (TR) p. Kaleb Miller 0:28; 112: Rikeysha James (TR) wins by forfeit; 119: Talan Flowers (TR) p. Conner Pickens 0:44; 125: Ayden Keller (TR) p. Mason Fletcher 0:26; 130: Carson Rachels (N) p. Lillian Ruesink 0:42; 135: Joshua Jones (TR) p. Jetson Rodgers 1:12; 140: Javier Kelley (TR) wins by forfeit; 145: Bryson McKee (TR) wins by forfeit; 152: Ezra Vance (N) d. Landon Moreland 8-6; 160: Jeremiah Detwiler (TR) d. Julian Means-Flewellen 7-4; 171: Azariah Price (TR) p. Chris Heflin 0:28; 189: Lloyd Ruesink (TR) p. Isaiah Moore 0:50; 215: Dan Gaya (N) p. Devin Harden 1:37; 285: Jacob Reynolds (TR) m.d. Jimmy Gaya 10-1

NILES 56, STURGIS 12

103: Kaleb Miller (N) wins by forfeit; 112: Double forfeit 119: Conner Pickens (N) p. Oscar Gulran 3:10; 125: Lola Barkby (S) p. Miguel Vaizquez Aguado 1:55; 130: Carson Rachels (N) wins by forfeit; 135: Jetson Rodgers (N) wins by forfeit; 140: Dale Cassidy (STURGIS) wins by forfeit; 145: Double forfeit 152: Ezra Vance (N) p. Gavin Strang 1:37; 160: Julian Means-Flewellen (N) p. Angel Alvarez 1:40; 171: Chris Heflin (N) p. Aaron Castro 0:57; 189: Isaiah Moore (N) d. Luis Correa 8-4; 215: Brayden Zimmerman (N) t.f. Tristan Ainsworth 16-0; 285: Jimmy Gaya (N) p. Logan Garbine 0:36

Varsity record: Niles 1-1

UNION CITY 53, BRANDYWINE 24

At Niles

103: Logan Mears (UNIONCTY) over Josmar Perez (NILBRAND) (TF 16-1 5:45) 112: Mason Hawthorne (UNIONCTY) over Mathieu Veach (NILBRAND) (Fall 4:44) 119: Kaiden Rieth (NILBRAND) over Shaelynn Lawhead (UNIONCTY) (Fall 0:25) 125: Drake Heath (NILBRAND) over (UNIONCTY) (For.) 130: Landyn Crance (UNIONCTY) over (NILBRAND) (For.) 135: Aidan Taylor (UNIONCTY) over (NILBRAND) (For.) 140: Montana Connell (UNIONCTY) over (NILBRAND) (For.) 145: Colton Russell (UNIONCTY) over (NILBRAND) (For.) 152: Maddox Miller (UNIONCTY) over Perdo Segundo (NILBRAND) (Fall 1:57) 160: Double Forfeit 171: Garrett Iobe (UNIONCTY) over Gavin Schoff (NILBRAND) (Fall 2:39) 189: Garrett Halder (UNIONCTY) over Doug Hawley (NILBRAND) (Fall 1:38) 215: Philip McLaurin (NILBRAND) over William Carpenter (UNIONCTY) (Fall 0:32) 285: Cael VanSandt (NILBRAND) over Hunter Gillies (UNIONCTY) (Fall 5:17)

DECATUR 53, BRANDYWINE 30

(Decatur Unsportsmanlike Conduct at 215 -1 point)

103: Josmar Perez (NILBRAND) over (DECATUR) (For.) 112: Thor Baker (DECATUR) over Mathieu Veach (NILBRAND) (Fall 5:02) 119: Kaiden Rieth (NILBRAND) over Javier Moreno (DECATUR) (Fall 0:39) 125: Brett Clauser (DECATUR) over (NILBRAND) (For.) 130: Drake Heath (NILBRAND) over (DECATUR) (For.) 135: Dart Avery (DECATUR) over (NILBRAND) (For.) 140: Andrew Confer (DECATUR) over (NILBRAND) (For.) 145: Carson Shugars (DECATUR) over (NILBRAND) (For.) 152: Bryce Reyna (DECATUR) over Perdo Segundo (NILBRAND) (Fall 0:51) 160: Gavin Schoff (NILBRAND) over Landon Swetz (DECATUR) (Fall 2:38) 171: Zachary Wiggins (DECATUR) over Doug Hawley (NILBRAND) (Fall 0:54) 189: Gavin Boodt (DECATUR) over (NILBRAND) (For.) 215: Philip McLaurin (NILBRAND) over Ismael Pena (DECATUR) (Fall 1:32) 285: Braydon Ross (DECATUR) over Cael VanSandt (NILBRAND) (Fall 2:47) (DECATUR Unsportsmanlike conduct at 215 -1.0)

CASSOPOLIS 24, BLOOMINGDALE 18

At Buchanan

Cassopolis Winners

D.J. Rimpson p. Troy Zuck 3:23

Jaren Waldschmidt p. Nick Furlan 0:40

Galen Stahl p. Zavier Gonzalez 0:11

Jermaine Williams p. Noah Wells 0:41

BRONSON 24, CASSOPOLIS 0

Bronson won each may by way of a pin

Michigan Grappler Rankings

Division 1

Detroit Catholic Davison Hartland Holt Macomb Dakota Romeo Grandville Rockford Temperance Bedford Brighton

Division 2

Lowell Gaylord Goodrich Lakeshore Whitehall Mason Middleville St. Joseph Bay City John Glenn Monroe Jefferson

Division 3

Dundee Clinton Alma Richmond Montrose Algonac Kingsley Portland Freeland Hart

Division 4

Hudson New Lothrop Bronson Manchester St. Louis Pine River Bark River Lawton Iron Mountain Union City

BOWLING

Boys Results

NILES 29, EDWARDSBURG 1

At Joey Armadillo’s

Baker Game Results

Niles 358, Edwardsburg N/A

Regular Game 1

Niles 852, Edwardsburg N/A

Regular Game 2

Niles 965, Edwardsburg N/A

Niles Results

Adam Jackson 356, Connor Weston 326, Nathan Ryman 369, Preston Sharpe 368, Trenton Phillips 398

Girls Results

NILES 25, EDWARDSBURG 5

Baker Game Results

Niles 227, Edwardsburg N/A

Regular Game 1

Niles 564, Edwardsburg N/A

Regular Game 2

Niles 521, Edwardsburg N/A

Niles Results

Kaitlyn Hopper 215, Angel Walsh 237, Kaelynn Smith 225, Chevelle Jaynes 161