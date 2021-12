Daily Data: Sunday, Dec. 12

WRESTLING

Vicksburg Invitational

At Vicksburg

DOWAGIAC 46, SCHOOLCRAFT 27

(Dowagiac 189 wrestler unsportsmanlike -1)

103: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 112: Nick Green (D) wins by forfeit; 119: Jorge Rivera (D) p. Gerrin Rinkela 0:53; 125: Jordan Simpson (D) p. Lane DeLoof 4:26; 130: Israel Villegas (D) p. Treasure Fox 0:15; 135: Double forfeit; 140: Dustin Sirk (D) p. Taylor Cook 1:57; 145: Zach Gettig (D) t.f. Collin Pace 16-0; 152: Gavin Hart (S) wins by injury default; 160: Riley Cochran (S) p. Jonah Peterson 0:56; 171: Isaac Noora (S) p. Brayan Paredes 2:38; 189: Nolan Strake (S) d. Andrew Hartman 4-2; 215: Thomas Dodson (S) wins by forfeit; 285: Cal Chapman (D) p. Hayden Crouch 1:42;

DOWAGIAC 50, DECATUR 30

103: A.J. Munson (D) p. Michael Prieto 0:44; 112: Nick Green (D) p. Thor Baker 1:13; 119: Jorge Rivera (D) wins by forfeit; 125: Jordan Simpson (D) p. Brett Clauser 2:39; 130: Israel Villegas (D) p. Dart Avery 0:59; 135: Dustin Sirk (D) t.f. Giovanni Benavides 15-0; 140: Andrew Confer (DE) wins by forfeit; 145: Zach Gettig (D) p. Carson Shugars 1:10; 152: Bryce Reyna (DE) p. Nicholas Schultz 0:58; 160: Brayan Paredes (D) p. Landon Swetz 0:30; 171: Andrew Hartman (D) d. Danny Camarillo 7-3; 189: Zachary Wiggins (DE) wins by forfeit; 215: Gavin Boodt (DE) wins by forfeit; 285: Braydon Ross (D) p. Cal Chapman 1:06

DOWAGIAC 43, MARTIN-CLIMAX-SCOTTS 36

103: A.L. Munson (D) p. Cole Curtis 0:44; 112: Nick Green (D) p. Cole Reitz 3:09; 119: Trent Kimmel (M) p. Jorge Rivera 4:33; 125: Jordan Simpson (D) p. Logan Gilbert 1:58; 130: Israel Villegas (D) p. Jayce Ritchie 0:27; 135: Drake Buell (M) p. Dustin Sirk 0:46; 140: Zach Gettig (D) m.d. Ashton Matrau 11-2; 145: Jackson Bagwell (M) wins by forfeit; 152: Joshua Walmann (M) wins by forfeit; 160: Brayan Paredes (D) p. Matt Noble 0:13; 171: Andrew Hartman (D) p. Aden Chambers 1:39; 189: J.R. Hildebrand (M) wins by forfeit; 215: Sam Bleeker (M) wins by forfeit; 285: Cal Chapman (D) d. Max Bleeker 12-5

DOWAGIAC 66, COLOMA 9

103: Del Ray Williams (C) p. Markus Ottinger 0:44; 112: Nick Green (D) p. Matt Martel 3:06; 119: Jorge Rivera (D) wins by forfeit; 125: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 130: Cody White (D) wins by forfeit; 135: Caeleb Ishmael (C) d. Israel Villegas 9-2; 140: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 145: Zach Gettig (D) wins by forfeit; 152: Nicholas Schultz (D) wins by forfeit; 160: Jonah Peterson (D) wins by forfeit; 171: Brayan Paredes (D) wins by forfeit; 189: Andrew Hartman (D) wins by forfeit; 215: Double forfeit 285: Cal Chapman (D) wins by forfeit

DOWAGIAC 58, BRANDYWINE 12

103: A.J. Munson (D) d. Josmar Perez 2-0; 112: Nick Green (d.) p. Mathieu Veach 3:03; 119: Jorge Rivera (D) d. Kaiden Rieth 7-6; 125: Jordan Simpson (D) m.d. Drake Heath 16-5; 130: Cody White (D) wins by forfeit; 135: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 140: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 145: Zach Gettig (D) wins by forfeit; 152: Cole Oppold (D) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) p. Jonah Peterson 0:23; 171: Brayan Paredes (D) p. Doug Hawley 0:40; 189: Andrew Hartman (D) p. Alex Johnson 0:32; 215: Double forfeit 285: Philip McLaurin (BW) p. Cal Chapman 1:59

Varsity record: Dowagiac 7-0

BRANDYWINE 42, COLOMA 9

103: Del Ray Williams (C) d. Josmar Perez 4-3; 112: Mathieu Veach (BW) p. Matt Martel 0:48); 119: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 125: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 130: Double forfeit; 135: Caeleb Ishmael (C) wins by forfeit; 140: Double forfeit 145: Double forfeit 152: Double forfeit 160: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 171: Doug Hawley (BW) wins by forfeit; 189: Alex Johnson (BW) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) over (COLOMA) (For.) 285: Double forfeit

SCHOOLCRAFT 42, BRANDYWINE 33

103: Josmar Perez (BW) wins by forfeit; 112: Mathieu Veach (BW) wins by forfeit; 119: Kaiden Rieth (BW) t.f. Gerrin Rinkela 17-2 125: Drake Heath (BW) m.d. Lane DeLoof 8-0; 130: Treasure Fox (S) wins by forfeit; 135: Double forfeit; 140: Kolby Looyd (S) wins by forfeit; 145: Collin Pace (S) wins by forfeit; 152: Canaan Pavey (S) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) p. Ryan Ling 5:13; 171: Riley Cochran (S) ovp.er Doug Hawley 0:50; 189: Nolan Strake (S) p. Alex Johnson 1:01; 215: Philip McLaurin (BW) p. Thomas Dodson 0:50; 285: Hayden Crouch (S) wins by forfeit

THREE RIVERS 69, BRANDYWINE 12

103: Clinton Kaiser (TR) p. Josmar Perez 3:18; 112: Mathieu Veach (BW) p. Rikeysha James 1:23; 119: Talan Flowers (TR) p. Kaiden Rieth 3:28; 125: Ayden Kelller (TR) p. Drake Heath 5:49; 130: Drew McClain (TR) wins by forfeit; 135: Lillian Ruesink (TR) wins by forfeit; 140: Bryson McKee (TR) wins by forfeit; 145: Javier Kelley (TR) wins by forfeit; 152: Landon Moreland (TR) over wins by forfeit; 160: Jeremiah Detwiler (TR) d. Gavin Schoff 11-5; 171: Adam Saddler (TR) p. Doug Hawley 1:00; 189: Azariah Price (TR) p. Alex Johnson 2:30; 215: Philip McLaurin (BW) p. Lloyd Ruesink 2:13; 285: Jacob Reynolds (TR) wins by forfeit

VICKSBURG 52, BRANDYWINE 21

103: Josmar Perez (BW) d. Caleb Dean 10-8; 112: Benjamin Culver (V) p. Mathieu Veach 1:47; 119: Double forfeit 125: John Paul Culver (V) m.d. Kaiden Rieth 21-8; 130: Drake Heath (BW) p. Greyson Young 5:55; 135: Skye Smith (V) wins by forfeit; 140: Luke Wilson (V) wins by forfeit; 145: Brian Wheatley (V) wins by forfeit; 152: Daxton Rugg (V) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) p. Ty Barnes 1:59; 171: Hunter Town (V) p. Doug Hawley 5:30; 189: Carter Mann (V) p. Alex Johnson 0:46; 215: Philip McLaurin (BW) p. Brandon DePlanche 0:51; 285: Jakub Searles (V) wins by forfeit

Varsity record: Brandywine 1-6

Don Johnson Invitational

East Lansing

Team Scores

Lake Fenton 226, Forest Hills Northern 172.5, Laingsburg 136, Springport 132, Lincoln Park 90, Dansville 89, Jackson Lumen Christi 86, Niles 79, Eastern 73, Battle Creek Central 72, Lansing Sexton 57.5, Okemos 57, Marshall 55.5, Maple Valley 38.5, Haslett 33, Lansing Everett 10, Colon 7

Niles Results

119: Conner Pickens p. Jacques Niragira (Eastern) 1:50 – Fifth place

152: Nate Meade (Lincoln Park) m.d. Ezra Vance 16-4 — Fourth place

160: Sam Rucker p. Kevin Palazollo (Lincoln Park) 3:27 — Third place

171: Karson Crist (Lake Fenton) p. Chris Heflin 4:34 — Sixth place

215: Dan Gaya p. Louis Brow IV (Springport) 4:40 — Third place

285: Louis Martinez (Lincoln Park) d. Jimmy Gaya 1-0 — Fourth place

Allegan Southwest Classic

Team Scores

Lakeshore 226, Whitehall 176, Grand Haven 122, Byron Center 121, Plainwell 107, Lowell 93, Edwardsburg 88, Portage Central 77, Constantine 71, Lawton 71, Otsego 61, Allegan 27,, Mendon 25, Battle Creek Harper Creek 24

Edwardsburg Results

103: Trystan Ziska p. Jace Vavul (Constantine) 2:17 — Third place

112: Cubby Wolf (Lakeshore) p. Caden Manfred 1:39 — Fourth place

130: Nick Eaton d. Nate Vergawen (Mendon) 2-0 — Fifth place

140: Dan Wilson p. Landen McDaniel (Portage Central) 2:14 — Fifth place

189: Cole Taylor (Lakeshore) d. Austin Mark 5-2 — Sixth place

285: Andrew Harris d. Juan Acosta (Lowell) 1-0 — Fifth place

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 60, SOUTH BEND CAREER ACADEMY 18

at South Bend

BRANDYWINE 60

Adeline Gill 2, Ellie Knapp 11, Adelyn Drotoz 4, Ireland Prenkert 1, Tressa Hullinger 6, Lexi Troup 3, Paige Krisher 3, Miley Young 15, Haley Scott 6, Kadence Brumitt 7, Allie Curtis-Lee 2. TOTALS: 25 8-14 60

SOUTH BEND CAREER ACADEMY 18

Adreania Hyde 5, Haley Saunders 9, Savannah Shepherd 2, Gabby Terrell 0, Katelyn Brew 2. TOTALS: 7 3-4 18

Brandywine 18 49 55 60

SB Career Academy 5 10 16 18

3-point baskets: Brandywine 2 (Troup 1, Krisher 1), South Bend Career Academy 1 (Saunders 1). Total fouls: Brandywine 8, South Bend Career Academy 13. Varsity records: Brandywine 4-0, South Bend Career Academy 0-9