Daily Data: Saturday, Dec. 11

GIRLS BASKETBALL

OTSEGO 43, DOWAGIAC 23

At Dowagiac

OTSEGO 43

Aly Aldrich 2, Claudia Stachyrd 0, Maddie Elkins 2, Malia Holmes 0, Hannah Fitzpatrick 9, Cali Miller 19, Jayden Jamesonn, Olivia Dennis 2, Madelyn Arlington 0, Kaitlyn Payseno 8, Madison Douin 0. TOTALS: 17 6-13 43

DOWAGIAC 23

Josie Lock 11, Calley Ruff 6, Makayla Hill 0, Faith Green 4, Maggie Weller 2, Audrey Johnson 0. TOTALS: 7 8-10 23

Otsego 4 12 32 43

Dowagiac 7 13 17 23

3-point baskets: Otsego 3 (Fitzpatrick, Miller 2), Dowagiac 1 (Lock). Total fouls (fouled out): Otsego 15 (none), Dowagiac 15 (none). Varsity records: Otsego 5-0, Dowagiac 0-4

EDWARDSBURG 86, ALLEGAN 15

At Edwardsburg

ALLEGAN 15

Makayla Rogers 1, Carlee Rynearson 7, Katelyn VanAlter 2, Madyson Groth 2, Alexis Macherzak 3. TOTALS: 5 3-8 15

EDWARDSBURG 86

Ella Castelucci 13, Macey Laubach 24, Katie Schaible 20, Kanzie Schaible 4, Averie Markel 9, Abby Bossler 4, Caitlin Tighe 12, Lindsey Dalenberg 0. TOTALS: 38 2-3 86

Allegan 6 11 11 15

Edwardsburg 35 61 71 86

3-point baskets: Allegan 2 (Macherzak 1, Rynearson 1), Edwardsburg 8 (Katie Schaible 6, Laubach 2). Total fouls: Allegan 8, Edwardsburg 12 (Dalenberg). Records: Allegan 0-3, Edwardsburg 2-0

PAW PAW 40, NILES 36

At Niles

PAW PAW 40

Addison Ray 13, Taylor Ricky 9, Katelyn Baney 7, Molly McNutt 4, Grace Mitchell 3, Sammi Jurgens 2, Avery Vogel 2. TOTALS: 16 7-14 40

NILES 36

Amara Palmer 16, Kamryn Patterson 12, Brynn Lake 4, Alizabeth VanDePutte 2, Elly Matlock 2. TOTALS: 13 8-13 36

Paw Paw 11 14 25 50

Niles 6 21 26 36

3-point baskets: Paw Paw 1 (Baney), Niles 2 (Patterson). Total fouls (fouled out): Paw Paw 18 (Baney), Niles 13. Varsity record: Niles 1-2

MARCELLUS 32, COMSTOCK 24

At Comstock

MARCELLUS 32

Brooklyn VanTilburg 11, Clare Flory 3, Nicole Hayford 0, Allison Daugherty 14, Emma Holmes 2, Abby Voss 0, Bailey Asmus 0, Jenns Wells 2. TOTALS: 12 7-13 32

COMSTOCK 24

Autumn Hummel 3, Summer Beavers 0, Keyonna Burns 0, Kyla Owens 1, Keyondra Burns 0, Lizariah Lewis 4, Deshanie Reed 11, Brianna Doud 5, Mackenzie Bowers 0. TOTALS: 10 2-16 24

Marcellus 13 18 28 32

Comstock 4 11 18 24

3-point baskets: Marcellus 1 (VanTilburg), Comstock 2 (Hummel, Reed). Total fouls (fouled out): Marcellus 12 (none), Comstock 14 (none). Varsity record: Marcellus 3-0, 2-0 Southwest 10

BOYS BASKETBALL

DOWAGIAC 53, OTSEGO 47

At Otsego

DOWAGIAC 53

Cole Weller 8, Ethan Hannapel 4, Mason Peck 8, Henry Weller 23, Keshawnn Russell 0, Jordan Hardin 8, Logan Wallace 2, Ben Klann 0. TOTALS: 19 9-13 53

OTSEGO 47

Ashton Atwater 19, Carson Miller 9, Tyler Norris 2, Jonathan Horn 0, Steven Dreyor 0, Jacob Zartman 9, Kyle Lingbeck 0, Cooper Smalldon 8. TOTALS: 18 3-9 47

Dowagiac 14 29 39 53

Otsego 19 29 39 47

3-point baskets: Dowagiac 6 (C Weller 2, Hannapel, H. Weller 3, Otsego 8 (Atwater 5, Miller 3). Total fouls (fouled out): Dowagiac 15 (none), Otsego 12 (none). Varsity records: Dowagiac 1-0, Otsego 1-1

EDWARDSBURG 74, ALLEGAN 28

At Allegan

ALLEGAN 28

Luke Ellis 2, Nolan Rynearson 8, Brayden Schafer 2, Skyler Szczerawski 2, Noel DeLucas 7, Drew Ellis 7. TOTALS: 10 7-11 28

EDWARDSBURG 74

Zach Bartz 5, Abe Offman 2, Jacob Pegura 16, Mason Crist 6, Corbin Blagg 3, Owen Eberlein 6, Jake Moore 9, Luke Stowasser 10, Isaac Merrill 14, Brendan Byce 3. TOTALS: 30 6-7 74

Allegan 4 17 22 28

Edwardsburg 18 45 64 74

3-point baskets: Allegan 1 (Rynearson 1), Edwardsburg 8 (Merrill 4, Crist 2, Byce 1, Moore 1). Total fouls: Allegan 9, Edwardsburg 10. Varsity records: Allegan 0-2, Edwardsburg 1-1

BERRIEN SPRINGS 50, BUCHANAN 47

At Berrien Springs

BUCHANAN 47

Brian Proud 0, Thomas VanOverberghe 10, Connor Legault 5 Dillon Oatsvall 11, Ryan Young 12, Paul VanOverberghe 1, Brady Thompson 8, Troy Holloway 0. TOTALS: 15 13-22 47

BERRIEN SPRINGS 50

James York 18, Josiah Pittman 6, Byron Tate 17, Nolan Haygood 0, Garrett Brewer 0, Allan Taylor 0, Kole Blasko 5, Chris Gordon 2, Brody Brewer 2. TOTALS: 17 6-6 50

Buchanan 9 25 40 47

Berrien Springs 7 19 38 50

3-point baskets: Buchanan 4 (T. VanOverberghe, Legault, Thompson 2), Berrien Springs 7 (York 2, Pittman 2, ,Tate 2, Blasko). Total fouls (fouled out): Buchanan 12 (none), Berrien Springs 16 (none). Varsity record: Buchanan 0-2, 0-1 BCS Red Division; Berrien Springs 2-0, 1-0 BCS Red Division