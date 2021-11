Dowagiac Middle School Honor Roll

DOWAGIAC — Dowagiac Middle School recently released its honor roll for its first semester. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

Sixth Grade

High Honors

Bradford, Jenna*

Campbell, Brianna*

Eichel, Maci*

Fisher, Megan*

Hannapel, Breah*

Klug, Mya*

Kruger, Kai*

Manzano-Lorenzo, Prisila*

Samuel, Chloe*

Smith, Kirsten*

Sovine, Madelynn*

Steinman, Hunter*

Akers, Isabella

Bonczynski, Sadie

Bonds, Ja’Mela

Bounds, Parker

Brito, Angel

Gillesby, Makenzie

Glon, Katelin

Graham, Gabriella

Hertter, Isabella

Hudson, Gage

Hutchings, Nikalus

Johnson, Ryleigh

Kelly, Elizabeth

Kroepel, Kendall

Kurzhal, Savannah

Lebeda, Lily

Leiting, Elijah

Lock, Evie

Miller, Rylan

Purins, Leviticus

Ramirez Manzano, Yamilet

Steele, Mazy

Summons, Ava

Taggart, Lexi

Thunell, Tucker

Ventura-Morales, Abigail

Voorhees, Aidan

Wynbelt, Sophia

Honors

Boling, Roman

Collins, Gabriel

Dohm, Bryce

Frazier, Brady

Gerner, Wyatt

Hernandez, Amy

Herr, Douglas

Hodges, Jeremiah

Lovelace, Gavin

Macuixtle Panzo, Diana

Poorman, Nadia

Sanchez-Ortega, Sabina

Sandora, Lila

Tucker, Ashton

Vandenburg, Melissa

Williams, Marsai

Seventh Grade

High Honors

Brewer, Chloe*

Cromer, Karson*

Gatties, Sinoia*

Mendoza, Ashley*

Spivey, Hailey*

Baerg, Maverick

Corwin, Spencer

Cummins, Troy

Davidson, Elexis

Elliott, Natalie

Franco, Balois

Freeman, Caiden

Freeman, Mia

Grierson, DiLaney

Hammond, Claire

Hart, Austin

Henry, Emily

Hess, Claire

Jijon, Alexandra

Manzano-Lorenzo, Maria

Mauai, Alex Makaylin

McCaffery, Riley

Moss, Lanijiyah

Nix, Gabriella

O’Konski, Riley

Reed, Charleigh

Solana, Alexandra

Stout, Parker

Toy, Grace

Villegas, Cinthia

Wakefield, Arimani

Wegner, Alan

Williamson, Peyton

Wilson, Malayah

Wise, Bethany

Honors

Blad, Brianna

Breland, John

Budd, Adrian

Chavez, Nuvia

Cruz-Margarito, Angel

Cruz-Perez, Osvaldo

Espinoza Marcos, Alexis

Garcia, Brianna

Guerrero, Jezlynn

Guzman Juarez, Maurice

Huggins, Sydney

Mack, Khamari

Mauai, Braiden

McNeil, Hayley

Morgan, Aaron

Nearpass, Ethan

Ottinger, Ryleigh

Payne, Aaron

Payne, Linus

Riddick, Brianna

Ross, Jeremiah

Ross, Madilynn

Whitmyer, Leopold

Wise, Sean

Eighth Grade

High Honors

Bradford, Rowan *

Button, Chase*

McDonald, Johannah*

Behnke, Bryanna

Brito, Andres

Carpenter, Marlie

Carr, Cephus

Cruz, Sharey

de Varona, Riley

Deering, Tessa

Feirick, Justin

Gadde, Jonathan

Green, Natalie

Hemminger, Navarrah

Henry, Haley

Hernandez, Samantha

Higgins, Dakota

Hill, Quentin

Holmes, Kameron

Hunt, Emily

Kelly, Frank

Kiner, Jocelyn

Kusch, Jaden

Lynch, Kylie

Marshall, Kyler

McCuddy, Hanah

Nate, Ava Antonio

Ramirez Manzano, Yuridia

Razo, Isabella

Richter, Tatum

Rogalski, Alayna

Ruiz, Artie

Shivers, Zabrina

Stockwell, Olivia

Thunell, Austin

Tobin, Marilyn

Vazquez, Mya

Weatherspoon, Isaiah

Wilson, Addison

Wynbelt, Evelyn

Honors