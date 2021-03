Daily Data: Sunday, March 7

WRESTLING

DOWAGIAC 61, WATERVLIET 9

At Dowagiac

103: AJ Munson (D) p. Annabel Farlow 0:30; 112: Nick Green (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) d. Kameron Smith 2-0; 125: Jesse Szymonski (D) wins by forfeit; 130: Israel Villegas (D) d. Dominick Morrison 10-8; 135: Pedro Brito (D) wins by forfeit; 140: Zachary Gettig (D) wins by forfeit; 145: Jonathon Phillips (D) wins by forfeit; 152: Seth Ward (D) p. Isaac Barton 1:43; 160: Dylan Anderson (D) wins by forfeit; 171: Deny White (D) d. Riley Hess 11-9; 189: Isaiah Yazel (W) wins by forfeit; 215: Don Smith (W) d. Brayan Parades 7-2; 285: Wyatt Bailey (D) m.d. Eli Marshall 16-5

DOWAGIAC 63, PORTAGE CENTRAL 17

103: Jorge Gamino-Rivero (D) over Zachary Koenig 3:12; 112: Jordan Simpson (D) wins by forfeit; 119: Cody White (D) wins by forfeit; 125: Israel Villegas (D) p. Jacob Hernandez 2:53; 130: Blake Paige (PC) t.f. Dustin Sirk 16-0; 135: Trenton Phillips (PC) p. Pedro Brito 5:49; 140: Zachary Gettig (D) d. Tysen Moser 6-4; 145: Seth Ward (D) wins by forfeit; 152: Noah Phillips (D) wins by forfeit; 160: Dylan Anderson (D) p. Alex Tangeman 5:48; 171: Deny White (D) wins by forfeit; 189: Garrett Smith (PC) wins by forfeit; 215: Brayan Parades (D) p. Charlie Wilks 0:28; 285: Wyatt Bailey (D) p. Ethan Boot 3:57

PAW PAW 46, DOWAGIAC 30

103: Tyler Perkkio (PP) d. Jorge Gamino-Rivero 6-4; 112: Jordan Simpson (D) p. Antonio Fonseca 1:38; 119: Nick Green (D) wins by forfeit; 125: Johnny Fonseca III (PP) p. Cody White 2:39; 130: Eli DeYoung (PP) d. Israel Villegas 6-4; 135: Nolan Berglin (PP) d. Pedro Brito 0:26; 140: Jason Rocz (PP) p. Zachary Gettig 1:04; 145: Wiliam Bradley (PP) p. Seth Ward 3:44; 152: Niko Martinez (PP) p. Noah Phillips 2:25; 160: Julius Guzman (PP) m.d. Dylan Anderson 17-5; 171: Jason Bowers (PP) wins by forfeit; 189: Deny White (D) p. Luke Boven 2:34; 215: Brayan Parades (D) p. Gavin Turk 0:59; 285: Wyatt Bailey (D) p. Austin George 3:08

Varsity record: Dowagiac 14-4

LAWTON 42, BRANDYWINE 39

At Bronson

103: Victor Ruimveld (L) wins by forfeit; 112: Caleb Mallory (L) wins by forfeit; 119: Dustin Mallory (L) wins by forfeit; 125: Drake Heath (BW) d. Blake Holder 5-0; 130: JJ Crall (L) wins by forfeit; 135: Evan Kovach (L) wins by forfeit; 140: Seth Miller (L) wins by forfeit; 145: Kevin Roberts (BW) p. Andrew Van Tuyl 0:46; 152: Dominic Pickett (L) p. Gage Hoskin 1:12; 160: Gavin Schoff (BW) p. Carter Cosby 3:09; 171: Hunter Heath (BW) p. Koby Sparks 0:38; 189: Ivory McCullough (BW) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Cael VanSandt (BW) p. Cody Miller 1:15

HANOVER-HORTON 60, BRANDYWINE 20

103: David Fielder (H) wins by forfeit; 112: Kelly Fielder (H) p. Allison Lauri 0:58; 119: Drake Heath (BW) p. Cole Bahlau 1:33; 125: Randy Frailey (H) p. Mattieu Veach 0:37; 130: Danni Swihart (H) wins by forfeit; 135: Christopher Sorrow (H) wins by forfeit; 140: Jacob Valentine (H) wins by forfeit; 145: Gabe French (H) p. Kevin Roberts 0:40; 152: Gavin Schoff (BW) d. Josh Frailey 7-3; 160: Wyatt Hill (H) p. Gage Hoskin 5:03[ 171: Hunter Heath (BW) t.f. Devin Mohr 16-1; 189: Ivory McCullough (BW) p. Clay Sheffield 5:49; 215: Trent Hocter (H) p. Philip McLaurin 0:19; 285: Ronnie Sorrow (H) d. Cael VanSandt 1:58

Varsity record: Brandywine 12-8

EDWARDSBURG 44, ZEELAND EAST 36

At Edwardsburg

103: Caden Manfred (ED) p. Minh Le 3:50; 112: Tyler Voravongsa (ZE) wins by forfeit; 119: Dylan Osborn (ZE) wins by forfeit; 125: Alexander Dewitt (ZE) wins by forfeit; 130: Andrew Castelucci (ED) p. Dominik Makety 1:15; 135: Martin Landes (ZE) p. Colten Strawderman 1:58; 140: Carter Hinson (ZE) p. Ethan Born 0:25; 145: Jackson Hoover (ED) t.f. Noah Ledford 17-1; 152: Davion Schmucker (ED) p. Jordan Steggerda 4:08; 160: Nicholas Wichers (Z) p. Blake Ludwick 2:00; 171: Caden Reece (ED) p. Trenton Klunder 1:31; 189: Tabor Lock (ED) p. Keaton Draeger 0:55; 215: Tanner Hursh (ED) p. Isaiah Sabin 2:51; 285: Drew Bidwell (ED) d. Andrew DeVries 6-4

BOYS BASKETBALL

BRANDYWINE 74, NEW BUFFALO 46

At Niles

NEW BUFFALO 46

Caden Parmley 11, Jeremiah Mitchell 12, Markvell Shaw 8, Cole Haskins 2, Anthony Lijewski 4, Sean Gordon 4, Zack Forker 5. TOTALS: 19 5-10 46

BRANDYWINE 74

Carson Knapp 9, Tyler Deming 2, Gabe Gouin 5, Connor Dye 4, Nate Orr 7, Michael Palmer 3, Jeramiah Palmer 14, Jamier Palmer 5, Caleb Byrd 6, Kendall Chrismon 17, Owen Hulett 2. TOTALS: 24 23-28 74

New Buffalo 12 23 33 46

Brandywine 12 34 64 74

3-point baskets: New Buffalo 3 (Parmley 3), Brandywine 3 (Knapp 1, Gouin 1, Orr 1). Total fouls (fouled out): New Buffalo 19 (Lijewski), Brandywine 13. Varsity records: New Buffalo 6-2, Brandywine 8-2